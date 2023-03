Klimaschutz als Spielball der Ampel Wenn eine Koalition die Kontrolle verliert

Nach dem Koalitionsausschuss, der eigentlich ein Klimagipfel der Ampel war, schwärmten die Einflüsterer von Liberalen, SPD und Grünen sofort aus. Mit dem Ziel, das Ergebnis im Sinne ihrer Partei schönzureden.

Die FDP bleibt bei ihren Märchenerzählungen, dass Klimaschutz eigentlich niemandem so richtig wehtun wird und stellt bestenfalls weit in der Zukunft liegende und vermutlich viel zu teure Lösungen – zum Beispiel Heizen mit Wasserstoff – so dar, als ob sie morgen schon den Veränderungsschmerz beseitigen können. Das wird ihr noch auf die Füße fallen.

Die Grünen lächeln ihre vielen Niederlagen weg und verkaufen zum Beispiel ernsthaft als großen Erfolg, dass neben Autobahnen ein paar Windräder und Solaranlagen mehr entstehen sollen. Dass die nationalen Klimaschutzziele nun de facto als stabile Leitplanken beseitigt werden, vertuschen sie dagegen.

Jakob Schlandt ist Leiter des Tagesspiegel Background Energie und Klima.

Und die Kanzler-SPD? Ist unfähig und unwillig, effektiv zu moderieren und verkauft Scheinkompromisse als Erfolg. Olaf Scholz hat seine Richtlinienkompetenz in die Waagschale geworfen beim wichtigen Energieeffizienzgesetz. Vor einem halben Jahr. Was drinstehen soll, ist immer noch offen.

Auch nach dem großen Gipfel. Genauso wie die entscheidenden Regeln, mit welchen Zwängen und welcher Unterstützung die Bürgerinnen und Bürger nun genau beim Heizungsbau und -tausch zu rechnen haben. Selbst die ganz einfache Frage, ob man im kommenden Jahr noch eine neue Gasheizung einbauen darf, wenn die alte kaputt ist, bleibt unbeantwortet. Und auch, für wen es wie viel Hilfestellung gibt, wenn es eine Wärmepumpe sein soll oder muss.

Immerhin: Beim Verkehr passiert etwas, die Beschlüsse sind konkret. Mehr Geld für die Bahn durch höhere Lkw-Maut, zum Beispiel. Aber auch Priorität und Beschleunigung für den Autobahnausbau. „Das Paket enthält pragmatische und sehr vernünftige Maßnahmen“, urteilte die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer äußerst wohlwollend. Immerhin. Aber viel ist nicht zusammengekommen.

Wichtiger für dieses Land als die dürren Beschlüsse ist der Subtext der Veranstaltung. Die grüne Ko-Vorsitzende Ricarda Lang hatte durchaus einen Punkt, als sie im Nachgang anmerkte, die Einigung sei schmerzhaft schwierig gewesen, die Koalition würde eben auch große gesellschaftliche Fragen „ausverhandeln“. So zerstritten sein wie die Gesellschaft – immerhin, das hat die Ampel überzeugend hinbekommen.

Denn der Klimaschutz ist in Deutschland auf dem besten Weg, zu einem polarisierenden Ziel mit starker Korrelation zum Links-Rechts-Schema zu werden. Es geht in den Debatten immer weniger darum, effektiv vorwärtszukommen, sondern um eine von politischer Haltung überprägten Parteinahme. Nur gut zwei Drittel der Deutschen sind – richtigerweise und wissenschaftlich völlig überzeugend belegt – der Meinung, dass der Klimawandel hauptsächlich auf den Mensch zurückzuführen ist. Es waren vor einigen Jahren mehr.

Aufgerieben zwischen massivem Druck von der Basis und aus der Wählerschaft können sich FDP und Grüne nur noch einigen, wenn sie sich danach sofort umdrehen und den Handschlag zum gewonnenen Armdrücken zurechtschwindeln. Jakob Schlandt

Dass man für drastischen und effektiven Klimaschutz sein kann, aber an Marktwirtschaft gerade im Dienste der Umwelt glaubt? Ist inzwischen beinahe eine Randmeinung. Gleichzeitig hat sich die Klimabewegung in Teilen radikalisiert, weil sie nicht mehr an den Lösungswillen der Politik und der Mehrheitsgesellschaft glaubt.

Die Klimakleber sind nur das sichtbarste Phänomen dieser Polarisierung. Ein anderes sind die halbgaren Ampelbeschlüsse. Aufgerieben zwischen massivem Druck von der Basis und aus der Wählerschaft können sich FDP und Grüne nur noch einigen, wenn sie sich danach sofort umdrehen und den Handschlag zum gewonnenen Armdrücken zurechtschwindeln.

Die Fähigkeit, Kompromissfähigkeit erfolgreich zu vermitteln haben sie weitgehend verloren. Sie versuchen es, insbesondere die Grünen, aber kaum jemand hört noch zu. Gestartet mit der Absicht, den Klimaschutz zu einem gemeinsamen Gewinnerthema zu machen, hat die Ampel inzwischen die Kontrolle und Deutungshoheit verloren.

