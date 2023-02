„Kommen Sie zu uns“ Björn Höcke bietet Sahra Wagenknecht einen Platz in der AfD an

Der Vorsitzende der AfD Thüringen, Björn Höcke, hat bei einer Kundgebung in Dresden am Freitagabend die Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht zum Beitritt in seine Partei eingeladen, wie der Spiegel berichtet.

„Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns“, sagte er unter dem Applaus des Publikums. In seiner Partei könne Wagenknecht die Politik machen, von der sie träume. Nicht so bei der Linken. „Sie werden mit dieser Partei niemals ihre Vorstellungen von Friedenspolitik durchsetzen“, sagte Höcke.

Bisher ist noch keine Reaktion von Wagenknecht auf Höckes Angebot bekannt.

Wagenknecht fordert einen Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine und mahnte Friedensverhandlungen an. Mit dieser Einstellung unterscheidet sich teils von der ihrer Partei.

Die Veranstaltung in Dresden war eine rechte Parallelveranstaltung zur Kundgebung für „Frieden in der Ukraine“ in Berlin am Samstag. Zur Demo in Berlin Wagenknecht hatte zusammen mit Alice Schwarzer dazu aufgerufen.

Die Parteispitze der Linken hat sich gegen eine Teilnahme entschieden. Es sei nicht erkennbar, dass sich Wagenknecht und Schwarzer ausreichend vom rechten Spektrum abgrenzen würden. (Tsp)

