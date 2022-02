Das Programm am 7. Februar:

9.30 – 10.10 Uhr | DE & EN



Opening

Tagesmoderation: Dr. Rainer Esser (DIE ZEIT) und Dr. Anna Sauerbrey (Der Tagesspiegel)

Begrüßung: Dr. Rainer Esser (DIE ZEIT)

anschließend: Miriam Schröder (Der Tagesspiegel) und Ina Karabasz (Handelsblatt) im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo (DIE ZEIT), Beat Balzli (WirtschaftsWoche), Sebastian Matthes (Handelsblatt) und Christian Tretbar (Der Tagesspiegel)





10.15 – 10.45 Uhr | DE & EN

Kann Deutschland zukunftsfähige Mobilität?

Dr. Volker Wissing (Bundesminister für Digitales und Verkehr)

Moderation: Beat Balzli (WirtschaftsWoche)





11.00 – 11.30 Uhr | EN

From Ambition To Action? Results After COP26

Patricia Espinosa (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC)

Moderation: Petra Pinzler (DIE ZEIT)





11.45 – 12.15 Uhr | EN

Driving the Green Transformation in Business

Julie Linn Teigland (EY)

Moderation: Dr. Uwe Jean Heuser (ZEIT Green)





12.15 – 12.30 Uhr | DE & EN

The European Green Deal

Dr. Ursula von der Leyen (EU-Kommissionspräsidentin)





12.30 –13.00 Uhr | DE & EN

Wie können wir die grüne und digitale Transformation voranbringen?

Dr. Werner Hoyer (Europäische Investitionsbank – EIB) im Gespräch mit Petra Pinzler (DIE ZEIT)





13.00 – 14.30 Uhr | DE

Mittagspause/ Lunch Break

13.00 – 13.30 Uhr: Meet WirtschaftsWoche

Stellen Sie Ihre Fragen an Beat Balzli (Chefredakteur, WirtschaftsWoche)

Moderation: Ina Karabasz (Handelsblatt)

13.30 – 14.00 Uhr: Meet DIE ZEIT

Stellen Sie Ihre Fragen an Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur, DIE ZEIT)

Moderation: Ina Karabasz (Handelsblatt)





14.35 – 15.25 Uhr | EN

Economic Outlook – How The Pandemic Has Changed The Face Of Europe

Prof. Philippe Aghion (Department of Economics, Harvard University), Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D. (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung – DIW Berlin), Prof. Dr. Veronika Grimm (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) undProf. Dr. Beata Javorcik (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD; University of Oxford); Moderation: Malte Fischer (WirtschaftsWoche)





15.30 – 16.00 Uhr | DE & EN

Die Verantwortung Europas in der Asyl- und Migrationspolitik

Gerald Knaus (Europäische Stabilitätsinitiative – ESI)

Moderation: Johanna Roth (ZEIT ONLINE)





16.15 – 16.45 Uhr | EN

EU Spending Between Waste And Efficiency

Klaus-Heiner Lehne (European Court of Auditors) und Prof. Alina Mungiu-Pippidi, PhD (Hertie School; European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building – ERCAS)

Moderation: Petra Pinzler (DIE ZEIT)





17.00 – 17.55 Uhr | DE & EN

Europa und seine Grenzen

Jan Pallokat (ARD Warschau), Verena Schälter (ARD Athen), Sabine Wachs (ARD Paris) und Franka Welz (ARD Madrid)

Moderation: Dietmar Ringel (rbb/inforadio)





18.15 – 19.00 Uhr | DE & EN

Transatlantische Beziehungen: Korrespondenten-Panel

Katharina Kort (Handelsblatt, New York), Rieke Havertz (ZEIT ONLINE, Berlin), Juliane Schäuble (Der Tagesspiegel, Washington, D.C.)

Moderation: Malte Lehming (Der Tagesspiegel)





19.00 – 20.00 Uhr | DE

Europe 2022 connects

Treffen Sie Teilnehmer, die politisch anders denken als Sie

und vernetzen Sie sich