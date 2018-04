Der Druck auf die Europäische Union nimmt zu, allen Jugendlichen in den Mitgliedsstaaten einen kostenlosen Interrail-Pass anzubieten. Die Kampagne #FreeInterrail wird inzwischen von Künstlern, Politikern und Unternehmern unterstützt.

Ein Interrail-Pass für alle 18-Jährigen

In einem offenen Brief an die EU-Kommission, den die Wochenzeitung „Die Zeit“ am in diesem Monat veröffentlichte, fordert die Kampagne, kostenlose Interrail-Tickets zur Verfügung zu stellen. Damit soll die Mobilität der Jugend innerhalb der EU zu erhöht werden.

„Unser Vorschlag ist einfach: Alle europäischen Bürger erhalten an ihrem 18. Geburtstag einen Interrail-Gutschein. Der Gutschein ist sechs Jahre gültig und kann jederzeit für einen Monat eingelöst werden,“ lautet der Vorschlag der Kampagne. Derzeit kostet ein solches Ticket für Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren 510 Euro.

Da „nur ein Bruchteil der jungen Generation“ von Programmen wie Erasmus oder dem Europäischen Freiwilligendienst profitiere, würde dieser Interrail-Pass somit allen Europäern das Privileg bieten, „Europa kennenzulernen, seinen Menschen und Kulturen zu begegnen“ und somit mehr Zusammenhalt innerhalb der EU zu schaffen, erklären die Unterzeichner des offenen Briefs.

Zwei Deutsche starteten die Bewegung

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen zwei Deutsche: Martin Speer (31) und Vincent-Immanuel Herr (29) haben die Bewegung vor vier Jahren gestartet. Für die beiden überzeugten Europäer „hängt die europäische Idee davon ab, dass die Bürger des Kontinents miteinander interagieren“.

Ihre Petition „Europa retten? Schicken Sie EU-Jugendliche auf Reisen! #FreeInterrail“ wurde bisher von knapp 40.000 Menschen unterzeichnet. 2016 befasste sich das EU-Parlament mit der Idee. Seinerzeit unterstützte eine Mehrheit der Abgeordneten den Vorstoß.

Erste Freikarten bereits dieses Jahr?

In diesem Jahr steht das Projekt kurz vor dem Abschluss. Die EU-Kommission teilte im März mit, dass in diesem Jahr 12 Millionen Euro für die Interrail-Pässe bereitgestellt werden sollen. Zwischen 20.000 und 30.000 junge Menschen könnten davon profitieren. Dies sei ein „guter Start“, erklärten die Unterzeichner des offenen Briefs. Jetzt fordern sie die Kommission aber dazu auf, die Initiative „auf alle jungen Menschen in der EU“ auszudehnen.

Es bleibt allerdings abzuwarten, wann die ersten Pässe tatsächlich genutzt werden können. Trotz der Ankündigung vor mehr als zwei Monaten steht der Start der Informationskampagne noch aus. Es wird aber erwartet, dass die ersten Pass-Inhaber noch in diesem Sommer ihre Freifahrt antreten dürften.

Erschienen bei EurActiv. Übersetzung: Tim Steins. Das europapolitische Onlinemagazin EurActiv und der Tagesspiegel kooperieren miteinander.