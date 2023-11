Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts Im Auge der Krise

Der 7. Oktober 2023, 6:30 Uhr. Manja Klieses Handy klingelt. Es ist eine Mitarbeiterin aus dem Auswärtigen Amt. Kliese hat an diesem Wochenende Rufbereitschaft. Sie leitet das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scannen 24 Stunden am Tag an sieben Tagen die Woche die Nachrichtenlage.