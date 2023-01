Lambrechts Silvestervideo Warum Scholz mit ihr durch dick und dünn geht

Eine gute Woche ist es nun her, dass Christine Lambrecht von Silvesterböllerei umgeben am Frankfurter Tor in Berlin stand und eine ziemlich seltsame Jahresrückschau hielt, in der sie im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine von vielen „Begegnungen mit tollen Menschen“ fabulierte. Inzwischen ist die News-Karawane schon wieder weitergezogen, in ruhigeren Fahrwasser befindet sich die Verteidigungsministerin aber längst noch nicht.

Erst am Freitag wurde eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey öffentlich, in der sich satte 77 Prozent der befragten für Lambrechts Entlassung aussprachen. Das hat auch CSU-Chef Markus Söder zum Anlass genommen, seine entsprechende Forderung zu erneuern – nicht ohne Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) „absolute Führungsschwäche“ zu attestieren, weil er keine Anstalten macht seine Parteifreundin fallenzulassen.

Scholz neigt nicht dazu, wie aus seinem Umfeld immer wieder zu hören ist, Stimmungen nachzugeben, aus der Opposition schon gar nicht. In Bezug auf Waffenlieferungen beschied er im vergangenen April auch eigene Ampelabgeordnete mit dem Satz: „Weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.“ Hinzu kommt, dass er die sozialen Medien selbst vor allem nutzen lässt und die Empörungswellen dort nur am Rande registriert.

Unprofesionalität mag Scholz nicht, Loyalität schon

Gefallen hat ihm das Video natürlich trotzdem nicht. Seine Leute verfallen in Schweigen, wenn sie nach der ersten Reaktion des Kanzlers gefragt werden und verraten nur, dass ihm mangelnde Professionalität gar nicht gefällt. Vielleicht war er genauso überrascht wie manche in der SPD-Bundestagsfraktion, die ihrer Parteigenossin eigentlich bescheinigen, ähnlich wie der Juristenkollege Scholz ihre Auftritte stets gut, „fast schon pedantisch“ vorzubereiten.

Große politische Substanz messen Kanzleramt und Regierungsfraktion dem völlig missratenen Neujahrsgruß trotzdem nicht bei – es gibt einfach Wichtigeres zurzeit. Und da wird ihr bei allem kommunikativen Gegenwind attestiert, den Bundeswehrreformprozess gut aufs Gleis gesetzt oder beim Pannenpanzer Puma schnell reagiert und der Rüstungsindustrie Beine gemacht zu haben.

Von einer guten Arbeitsbeziehung zwischen Scholz und Lambrecht ist die Rede. „Scholz schätzt ihre Loyalität und dass sie nicht auf eigene Rechnung arbeitet“, heißt es da außerdem. Zuletzt ist das wieder der Fall gewesen, als es um die Lieferung von Marder-Schützenpanzern an die Ukraine ging. „Die Verteidigungsministerin ist“, so sagte Scholz’ Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag, „naturgemäß eng eingebunden in eine solche Entscheidung und auch in eine Diskussion darüber.“ Die lief schon vor und über Weihnachten, aus dem Lambrecht-Lager aber drang nichts nach außen.

So soll es gerüchteweise in Bezug auf die Marder schon früher gewesen sein. Aus dem Verteidigungsministerium ist zu hören, dass Lambrecht sich durchaus schon früher einen solchen Schritt hätte vorstellen können. In der Öffentlichkeit aber stand sie treu zur Kanzlerlinie.

2011 wird Lambrecht Nachfolgerin von Scholz

Die 57-Jährige und der 64-Jährige bilden schon länger ein ziemlich eingespieltes Team. Die Hessin wurde seine Nachfolgerin im Stellvertreteramt der Bundestagsfraktion, als er 2011 Hamburgs Bürgermeister wurde.

Zurück in Berlin holte der Vizekanzler sie 2018 als parlamentarische Staatssekretärin zu sich ins Finanzressort. Ein Jahr später wurde sie auch auf sein Betreiben hin Justiz-, in der von ihm geführten Ampel nun Verteidigungsministerin.

Direkt befreundet sind sie nicht, wohl aber vertraut miteinander. „Scholz wird mit ihr durch dick und dünn gehen“, prophezeit einer aus dem Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion, „es müsste schon sehr viel mehr zusammenkommen, dass er sie zum Gehen drängt.“ Das gelte auch, falls Innenministerin Nancy Faeser Hessens Ministerpräsidentin werde und ohnehin eine Kabinettsumbildung anstehe.

