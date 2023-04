Länder, Kommunen und die Flüchtlingsfrage Die große Wut auf Nancy Faeser

„Dramatische Lage“, „Realitätsverweigerung“, „inakzeptabel“: Die Wut bei Ländern und Kommunen auf Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wächst. Erst wenige Wochen ist es her, dass die Ministerin einen Neustart in der Flüchtlingspolitik auszurufen versuchte. Endlich würden Bund, Länder und Kommunen die Probleme in festen Arbeitsgruppen gemeinsam angehen, kündigte Faeser im Februar nach einem Gipfel in ihrem Ministerium an. Bis Ostern werde es konkrete Ergebnisse geben.

In der Kritik: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). © dpa/Paul Zinken

Wenige Wochen später ist klar: Die Gräben sind tief wie eh und je, von Fortschritt ist wenig zu sehen. Und das in einer Lage, in der der Zustrom von Asylsuchenden sogar wieder wächst. Interne Unterlagen aus den Arbeitsgruppen, die dem Tagesspiegel vorliegen, zeigen, dass auch hinter den Kulissen nur wenig Chancen auf substantiellen Fortschritt bestehen.

Zum Beispiel in der Frage der Finanzen. Faeser sagte am Donnerstag vor Ostern im Interview mit der Funke-Mediengruppe: „Ich finde es seltsam, wenn jetzt schon – Anfang April dieses Jahres – gesagt wird, das Geld für dieses Jahr reiche nicht aus.“ Für 2023 zugesagt sind 2,75 Milliarden Euro vom Bund für Länder und Kommunen, aus deren Sicht klar zu wenig. Entsprechend deutlich kam das Echo auf Faesers Äußerung: Von „einer neuen Dimension von Realitätsverweigerung“ sprach Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

„Kategorisch und insgesamt abgelehnt“

Interne Unterlagen zu einer Sondersitzung der Arbeitsgruppe „Unterbringung und Finanzierung“ am 14. März zeigen: Länder und Kommunen sind sich einig, stoßen aber auf granitharten Widerstand. Der Bund habe „in der Sache nicht widersprochen“, aber dennoch eine stärkere Bundesbeteiligung „kategorisch und insgesamt abgelehnt“, heißt es. Der Grund: die „allgemeine Finanzsituation des Bundes“.

Genauso unverrückbar wie die Ablehnung des Bundes ist die Erwartungshaltung der Kommunen. Sie wollen mehr Unterstützung bei den Kosten für Integration, für unbegleitete minderjährige Geflüchtete und für ihren Kostenaufwand, der sich aus dem Asylbewerberleistungsgesetz ergibt. Vor allem aber fordern sie, der Bund solle die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft vollständig übernehmen. Im Jahr 2022 sei bei den Kommunen ein Defizit in Höhe von 2 Milliarden Euro aufgelaufen, für 2023 sei mit 2 bis 2,5 Milliarden Euro zu rechnen.

Dem Papier zufolge rechnete ein Ländervertreter in der Sitzung vor: Im Jahr 2022 seien auf einen Euro Kostenbeteiligung des Bundes 2,80 Euro Kosten von Ländern und Kommunen gekommen. 2023 seien es schon 3,70 Euro.

Es besteht Einigkeit, dass keine Einigkeit besteht

Dennoch ist die weitere Zahlungsbereitschaft des Bundes gleich null. Verwiesen wird auf die starken Lasten aufgrund von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg. Länder und Kommunen hingegen, so die Argumentation des Bundes, würden derzeit große Überschüsse erzielen: Im Jahr 2021 seien es zusammen 5 Milliarden Euro gewesen. Im Jahr 2022 hätten die Länder aggregiert 13,8 Milliarden Euro Überschuss erzielt, Daten der Kommunen lägen noch nicht vor. Die Schlussfolgerung: Der Bund sei „zu weiteren finanziellen Aufwendungen ... nicht mehr in der Lage“. Die Frage sei eher, ob nicht die Länder den Bund entlasten müssten.

Einigkeit besteht nur darin, dass keine Einigkeit besteht. Vereinbart wurde, die gegenläufigen Positionen in den gemeinsamen Abschlussbericht aufzunehmen.

3,70 Euro Kosten hätten Länder und Kommunen pro 1 Euro Kosten des Bundes, rechnet ein Ländervertreter vor

Besser sieht es aus in der Arbeitsgruppe „Beschränkung irregulärer Migration und Rückführung“. Es gibt einen Katalog von Maßnahmen und Vorschlägen, man kann sich auf manches verständigen. Auf allgemeine Zustimmung trifft beispielsweise der Vorschlag, Dokumente, die die Identität von Asylsuchenden belegen, könnten künftig vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der Registrierungsphase zentral für alle Behörden gespeichert werden.

Erkennbar wurde bereits, dass der Bund in den Clustern größtenteils Erwartungsmanagement zu betreiben versuchte. Ein Sprecher des hessischen Innenministeriums

Doch nicht in allen Punkten herrscht Einigkeit. So schlägt ein Land eine stärkere operative Unterstützung durch die Bundespolizei bei Abschiebungen vor. Von der Bundespolizei heißt es dazu den Unterlagen zufolge jedoch, zusätzliche Aufgaben seien nicht leistbar.

Und aus Sicht der Kommunen ist das Besprochene ohnehin kein großer Wurf. Es gehe bei den Ergebnissen der Arbeitsgruppen insgesamt nur um minimale Änderungen, so die interne Einschätzung eines Beteiligten, grundlegende Gesetzesänderungen stünden nicht zur Debatte. Das Ergebnis sei sehr ernüchternd, komme zu spät und bringe den Kommunen kaum Entlastung.

Sie lassen die Kommunen schlichtweg im Stich Uwe Brandl, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, über die Verantwortlichen auf Bundes- und Europaebene

Ähnlich die Einschätzung aus dem CDU-geführten hessischen Innenministerium. In den Arbeitsgruppen würde der Bund „größtenteils Erwartungsmanagement zu betreiben“ versuchen, sagt ein Sprecher. Der ganze Prozess bringe „aktuell keine nennenswerten Fortschritte“.

Trennwände stehen in der Messehalle 4 in der Messe Dresden. Flüchtlinge waren im Herbst 2022 vorübergehend in der Halle untergebracht. © dpa/Robert Michael

Uwe Brandl, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, hält das Vorgehen des Bundes „auch im Interesse des sozialen Friedens“ für „inakzeptabel“. Ministerin Faeser und auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) macht er Vorwürfe: „Die verantwortlichen Akteure auf Bundes- und Europaebene sind sich der dramatischen Lage und der schwindenden Akzeptanz eines ‘Weiter so’ sehr wohl bewusst, sie lassen die Kommunen schlichtweg im Stich“, sagt Brandl.

Beim Treffen mit dem Kanzler sind die Kommunen nicht dabei

Ähnlich sieht das Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags. „Der Bund darf vor der Situation vor Ort nicht die Augen verschließen, sondern muss das tun, was in seiner Verantwortlichkeit liegt“, sagt er. „Wir erwarten konkret, dass der Bund entschlossener dafür sorgt, dass der Zustrom nach Deutschland deutlich abnimmt. Das kann nur er in Abstimmung mit der EU und den Drittstaaten. Da passiert bisher nicht genug, einschließlich der Rückführung.“

Auch das wird sicher Thema, wenn sich Bundeskanzler Scholz am 10. Mai mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten trifft, um zur Flüchtlingsfrage zu beraten. Vertreter der Kommunen sind nicht geladen, das Unverständnis darüber ist groß.

Ebenfalls im Mai sollen die Ergebnisse der Arbeitsgruppen öffentlich vorgestellt werden. Optimistisch gibt sich nur ein Sprecher des Innenministeriums. „Die Behörden von Bund, Ländern und Kommunen arbeiten bei der Ankunft und Aufnahme von Geflüchteten gut und effektiv zusammen“, sagt er. (mit dpa)

