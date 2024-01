Mal wieder knapp Was das Ergebnis der Mitgliederbefragung für die FDP bedeutet

Wie unbeliebt die Ampelkoalition unter FDP-Mitgliedern ist, hat die Partei nun schriftlich: 47,76 Prozent sind laut einer Mitgliederbefragung für einen Austritt aus dem Bündnis mit SPD und Grünen, 52,24 Prozent wollen in der Ampel bleiben.

Für die Parteispitze ist es ein zweischneidiges Ergebnis. Sie kann sich künftig darauf berufen, dass eine Mehrheit der Mitglieder für den Verbleib in der Ampelkoalition gestimmt hat. Doch es ist knapp. Eine Rückendeckung für den Kurs der Partei aus der Basis ist das Ergebnis nicht. Es zeigt, wie gespalten die Partei ist.

Die FDP fragt sich deswegen zum wiederholten Male, wie sie in der Koalition sichtbarer werden, mehr Anhängerinnen und Anhänger von ihrer Arbeit überzeugen könnte. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner schrieb auf der Plattform „X“, ehemals Twitter, er sehe das Ergebnis als „Ausdruck der Verantwortung für Deutschland“ – und als „klaren Auftrag, im Regierungshandeln weiter liberales Profil zu zeigen“.

Die Ampel könnte für die FDP existenzbedrohend werden

Die Partei hatte es in den vergangenen Monaten schwer. Im liberalen Stammland Hessen schaffte sie es nur knapp in den Landtag, in Bayern wählten sie nur 3 Prozent der Bürgerinnen und Bürger. Ein desaströses Ergebnis. In bundesweiten Umfragen liegt die FDP bei fünf Prozent.

Für die Liberalen könnte die Ampel existenzbedrohend werden. Doch auch ein Austritt würde die Probleme der FDP wohl nicht lösen, davon ist offenbar eine Mehrheit der Mitglieder, die abgestimmt haben, überzeugt.

65.900 FDP-Mitglieder waren abstimmungsberechtigt.

Die rund 72.000 Parteimitglieder waren aufgerufen, online darüber abzustimmen, ob die FDP aus der Ampelkoalition austreten soll. „Soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden?“, hieß die Frage im Wortlaut. Abstimmen konnte nur, wer mit einer E-Mail-Adresse registriert war, laut Parteiangaben waren das knapp 65.900 Mitglieder.

Rund 40 Prozent derjenigen, die abstimmen durften, nahmen an der Befragung teil. „Noch nie haben sich so viele Parteimitglieder an einem innerparteilichen Meinungsbildungsprozess der FDP beteiligt“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.

Kubicki fordert Ende des „Genölkes“

Die Mitgliederbefragung ging auf eine Initiative des Kreisverbands Kassel rund um den Stadtkämmerer Matthias Nölke zurück. Das Votum ist laut Parteisatzung nicht bindend. Nölke sagte dem Tagesspiegel, er respektiere das Ergebnis der Mitgliederbefragung und werde sich für eine „bessere Politik innerhalb der FDP und der Koalition“ einsetzen.

Der Vize-Vorsitzende der Partei, Wolfgang Kubicki, mahnte die FDP: Das „Genölke“ müsse aufhören, sagte er in Anspielung auf den Namen des Initiators.

Die Warnung wenig ernst nahm der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler, der als „Heizungsrebell“ das Heizungsgesetz der Regierung monatelang blockiert hatte. Er sah in dem Ergebnis einen „Warnschuss“. Man könne nicht so weitermachen wie bisher, schrieb er auf der Plattform „X“. Die FDP müsse sich der „Vergrünung“ ihrer Politik „widersetzen“.