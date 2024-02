Mandatsübergabe bei den Grünen im Bundestag Eine kommt, eine muss gehen

Der Sekt steht noch im Vorratsschrank, unberührt. Für den Abend der Bundestagswahl 2021 hatte Nina Stahr ihn in den Kühlschrank gestellt. Sie gewann das Mandat, zog für die Grünen in den Bundestag ein. Doch Stahr kam so spät nach Hause, dass ihr Mann schon schlief.

Dann stoßen wir eben morgen an, dachte sie. Doch am nächsten Tag war schon klar, wie massiv die Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gewesen waren. Es war klar, dass Stahr womöglich nur ein Mandat auf Zeit gewonnen hatte. Die Flasche blieb zu.

Es tut mir für Nina sehr leid, und gleichzeitig freue ich mich riesig. Franziska Krumwiede-Steiner, Nachrückerin

Am vergangenen Sonntag wurde die Bundestagswahl in Berlin teilweise wiederholt – und nun ist Nina Stahr ihr Mandat tatsächlich los. „Es tut mir für Nina sehr leid, und gleichzeitig freue ich mich riesig“, sagt Franziska Krumwiede-Steiner. Sie ist diejenige, die jetzt in den Bundestag aufrückt.

Es lag an der niedrigen Wahlbeteiligung

Zwar haben die Berliner Grünen bei der Wiederholung in Prozenten gerechnet gut abgeschnitten. Doch die Wahlbeteiligung war niedrig. Kein Wunder, eine verspätete Teil-Wahl, bei der es für die Mehrheitsverhältnisse im Bund um nichts geht, da bleibt so mancher lieber auf der Couch, statt sich auf den Weg ins Wahllokal zu machen. Die niedrige Beteiligung führte dazu, dass ein Mandat zwar bei den Grünen blieb, aber vom Landesverband Berlin nach Nordrhein-Westfalen kippte.

Die Kuppel bei Nacht: Das Reichstagsgebäude ist zum Herzen der deutschen Demokratie geworden. © dpa/Wolfgang Kumm

Ein paar Tage bleiben noch, bis der Wechsel Anfang März vollzogen wird. Aber Stahr räumt schon langsam ihr Büro aus. Gerade hat sie ein Bild mitgenommen, das ihre Kinder für sie gemalt haben. Sie konnte es direkt in ein anderes Büro bringen: Seit kurzem ist sie wieder Vorsitzende der Berliner Grünen. Als der Landesverband in die Krise geriet, kehrte Stahr in das Amt zurück, das sie schon von 2016 bis 2021 innehatte. Politisch zu tun hat Stahr also auch ohne Mandat genug.

Und trotzdem: Der Bundestag, das ist etwas Besonderes. Eine eigene Welt, wie Stahr sagt, zu der die Menschen morgens um sechs Uhr zu Hause aufbrechen und nachts um zwei Uhr wieder heimkommen. Das schweißt zusammen, auch über Fraktionsgrenzen hinweg.

Stahr erzählt, wie sie in den vergangenen Jahren manchmal kurz stehen blieb, wenn sie spätabends aus einer Sitzung kam. Sie blickte auf das Reichstagsgebäude, matt erleuchtet vor dem Berliner Nachthimmel. „Es war mir eine große Ehre bis hierher“, sagt sie.

Nun ist eine andere dran. Auch sie hat ihren Schwerpunkt in der Bildungs- und Familienpolitik, so wie Stahr. Die Fraktion muss noch zustimmen, aber vielleicht kann Krumwiede-Steiner auch inhaltlich von ihrer Vorgängerin übernehmen. Sogar das Büroteam will sie am liebsten komplett weiterbeschäftigen.

Es gibt eine weitere Kuriosität

Eine Sorge weniger für Stahr. Sie hat sich seit langem Gedanken darum gemacht, was im Fall der Fälle werden soll aus den Menschen, die bisher für sie gearbeitet haben. Krumwiede-Steiner hingegen hat erst vier Wochen vor der Wiederholungswahl erfahren, dass sie vielleicht doch noch in den Bundestag einzieht.

Damals, 2021, sei sie bitter enttäuscht gewesen, als sie das Mandat ganz knapp verpasste, erzählt Krumwiede-Steiner. Umso schöner ist die Überraschung jetzt. Und als wäre ihre Geschichte nicht schon kurios genug, kann sie sich für den neuen Job auch noch Rat in der Familie holen: Ihre Schwester Agnes Krumwiede saß von 2009 bis 2013 für die Grünen im Bundestag.

Von Stahr will Krumwiede-Steiner am liebsten auch die Zuständigkeit für das Thema Kindergrundsicherung übernehmen. „Vielleicht hilft eine neue Perspektive in den Verhandlungsrunden“, sagt sie. Es wäre ihr ein Anliegen. „Hier im Ruhrgebiet bekomme ich mit, wie rasant die Kinderarmut ansteigt.“

Krumwiede-Steiner lebt in Mülheim an der Ruhr, zuletzt hat sie als Lehrerin an einer Gesamtschule gearbeitet. Im Brennpunkt liegt die Schule nicht, aber trotzdem leben dort viele Familien von Transferleistungen. „In den Kindern steckt so viel Potenzial, das einfach nicht ausgeschöpft wird“, sagt sie. „Es ist schön, als Lehrerin im Kleinen zu helfen, aber das reicht mir nicht.“

Viele Projekte sind unvollendet, das schmerzt. Nina Stahr, scheidende Abgeordnete

Bald hat sie die Chance auf mehr. Nina Stahr hingegen muss gehen. „Viele Projekte sind unvollendet, das schmerzt“, sagt sie. Die Verabschiedung in der Fraktion, die letzte Rede im Plenarsaal mit dem Bundesadler im Rücken, das hat sie noch zu absolvieren.

Die Wiederholungswahl sieht sie als notwendige Reparaturwerkstatt der Demokratie nach dem Chaos am ursprünglichen Wahltag. Also ist das Ergebnis unbedingt zu akzeptieren. Das macht es leichter, das Mandat abzugeben. Und trotzdem: „Ich möchte vom Berliner Senat nicht noch einmal hören, dass er einen Marathon auf den Tag der Bundestagswahl legt.“ Damit nämlich fing seinerzeit alles an.

Vielleicht ist die Geschichte indes noch gar nicht an ihrem Ende. Stahr will in den Bundestag zurückkehren. Als Landesvorsitzende der Grünen hat sie gute Chancen, wenn im kommenden Jahr die aussichtsreichen Listenplätze verteilt werden. Im Herbst 2025 ist wieder Bundestagswahl. Bis zu diesem Abend bleibt der Sekt im Schrank.