Marina Weisband im Gespräch „Das Allererste, was wir tun müssen, ist ein AfD-Verbot anzustreben“

Frau Weisband, Sie positionieren sich als prominente Jüdin öffentlich gegen Antisemitismus. Bekommen Sie seit dem 7. Oktober mehr Judenhass zu spüren?

Absolut. Jedes Mal, wenn in Israel ein Krieg ausbricht, ist das so – weil alle Juden für die Handlungen der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden. Und so ein Konflikt ist natürlich auch immer ein netter Anlass, wenn jemand sowieso etwas gegen Juden hat. Dass durch den Krieg in Israel die Juden auf der Welt keinen sicheren Hafen mehr haben, lässt Antisemitismus zurzeit noch bedrohlicher wirken.