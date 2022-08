Die Bundesluftwaffe hat am Dienstagnachmittag stolz einen Erfolg vermeldet. In nur 20 Stunden und 22 Minuten statt der angepeilten 24 Stunden hätte sie ihre Verlegung von Neuburg in Bayern nach Singapur absolviert, berichteten die Verantwortlichen aus Singapur.

Allerdings machte einer der sechs Kampfjets wegen technischer Probleme schlapp und musste beim Zwischenstopp in Abu Dhabi zurückbleiben.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Mission ist nach den Worten des Luftwaffeninspekteurs die größte und herausfordernste Mission der Air Force seit ihrem Bestehen. Dort will man, wie es intern salopp heißt, durchaus der Regierung in Peking und anderen Staaten zeigen, dass Deutschland seinen „Werteverbündeten“ auch am anderen Ende der Welt beisteht. Ein hochrangiger Offizier wählte dafür die Worte: „Bis hierhin und nicht weiter.“

Mehr zum Thema Schwieriger Einsatz der Bundesluftwaffe Von Neuburg aus in den Indopazifik

China beobachtet die Mission offensichtlich sehr genau. Die Staatszeitung Global Times zitierte sogar ausdrücklich einen Bericht des Berliner „Tagesspiegel“ samt Grafik über die geplanten Flugrouten im Rahmen von „Rapid Pacific 2022.