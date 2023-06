Ministerpräsident führt Landesverband seit elf Jahren Niedersächsische SPD wählt Weil erneut zu Parteichef

Die niedersächsische SPD hat Ministerpräsident Stephan Weil erneut zu ihrem Landesvorsitzenden gewählt. Ein Landesparteitag bestätigte den 64-Jährigen am Samstag in Aurich mit 93,4 Prozent im Amt, wie die Partei mitteilte.

Für Weil ist es die fünfte Amtszeit als Landeschef der SPD, er führt den Landesverband seit Anfang 2012.

Gegenkandidaten für Weil gab es auf dem Parteitag nicht. Die SPD regiert in Niedersachsen seit der Landtagswahl im vergangenen Jahr in einer Koalition mit den Grünen. Der nächste Urnengang steht regulär 2027 an. (AFP)