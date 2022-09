Mit Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine „Zehntausendfaches menschliches Leid“

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat in der Ukraine zurzeit 17 Projekte und ist mit rund 700 Leuten im Land. Die Hauptaufgabe besteht in der Gesundheitsversorgung, vor allem der chronisch Kranken in ländlichen Gebieten, in den Kampfzonen und an der Frontlinie. Die Mitarbeiter dort erleben, welches enorme menschliche Leid jeder Kriegstag hervorbringt. Zahlen darüber werden vom ukrainischen Militär nicht veröffentlicht. Zwischen 100 und 200 Menschen sollen täglich im Krieg sterben. Ärzte ohne Grenzen ist jedoch nicht an der Erstversorgung der Kriegsverletzten beteiligt, also direkt an Operationen. Dies behält sich die Ukraine vor mit Verweis auf das Militärgeheimnis.

