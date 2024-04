Mit Döner nach Istanbul Steinmeiers Kalbfleisch-Diplomatie

Nehmen wir mal an, kommendes Jahr reise Donald Trump zum erneuten Antrittsbesuch in Deutschland an, lande aber nicht in Berlin, sondern erst in München – im Gepäck 60 Kilogramm Weißwurst, eine Palette süßen Senf und einen deutschstämmigen Koch, der die Würste beim Empfang erhitzen soll. Wozu? Trump: Er wolle damit die Lebensleistung deutscher US-Einwanderer in den letzten zwei Jahrhunderten würdigen.