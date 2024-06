Nach 12 Jahren im Amt Schleswig-Holsteins Finanzministerin Heinold tritt zurück

Schleswig-Holsteins langjährige Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) gibt ihr Amt auf. Das bestätigte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Montag in Kiel der Nachrichtenagentur AFP. Heinold wird sich demnach aber nicht sofort zurückziehen, weitere Einzelheiten zur Amtsaufgabe sollen am Vormittag bei einer Pressekonferenz mitgeteilt werden.

Heinold bestimmt die Politik der Nord-Grünen seit mehr als einem Vierteljahrhundert maßgeblich mit. 1996 wurde sie erstmals in den Landtag gewählt. Seit 2012 ist sie Finanzministerin - erst in einer Koalition mit SPD und SSW unter Ministerpräsident Torsten Albig (SPD).

Nach dem Regierungswechsel 2017 blieb Heinold, wurde im Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eine wichtige Vertrauensperson für den neuen Regierungschef sowohl im Jamaika-Bündnis von CDU, Grünen und FDP als auch seit 2022 in der schwarz-grünen Koalition.

Heinold hat bei aller Ausgabenstrenge immer auch einen Fokus auf das Soziale gerichtet. Ihr wird eine geduldige Durchsetzungsfähigkeit bescheinigt. Die Finanzexpertin gilt als Pragmatikerin.

Den Grünen gehört Heinold seit 1984 an. Die passionierte Seglerin hat zwei Söhne. Ihre Nachfolge ist noch nicht bekannt. (AFP, dpa)