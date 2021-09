Nach fast sechs Jahren Sanierung hat die deutsche Marine ihr runderneuertes Schulschiff „Gorch Fock“ zurückerhalten. Die Bremer Lürssen-Werft übergab nach eigenen Angaben den Dreimaster am Donnerstag in Wilhelmshaven dem Auftraggeber.

Die „Gorch Fock“ sollte noch am späten Nachmittag in die Nordsee auslaufen. Sie wird am kommenden Montag (4.10.) in ihrem Heimathafen Kiel zurückerwartet.

Die Marine bildet auf dem Schulschiff ihre Offiziersanwärter- und Anwärterinnen im seemännischen Handwerk aus.

Die Lürssen-Werft hatte seit Oktober 2019 an dem Großsegler gebaut. „Unser Projektteam und alle beteiligten Partnerunternehmen und Unterlieferanten haben es geschafft, einem leeren Stahlkasko in weniger als zwei Jahren wieder Leben einzuhauchen und die „Gorch Fock“ unter Segel zu setzen“, sagte Geschäftsführer Tim Wagner.

Die Instandsetzung der 1958 gebauten Bark hatte im Dezember 2015 begonnen. Die Kosten überstiegen rasch die geplanten 10 Millionen Euro und erreichten schließlich 135 Millionen Euro, weil viel mehr erneuert werden musste als erwartet. Zudem gab es finanzielle Unregelmäßigkeiten beim ersten Auftragnehmer - der Elsflether Werft. Sie musste im Februar 2019 Insolvenz anmelden. (dpa)