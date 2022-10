Nach Rücktritt der britischen Premierministerin So wird der Truss-Nachfolger bei den Tories bestimmt

Nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss wollen ihre Konservativen innerhalb der kommenden Tage einen Nachfolger bestimmen. Es folgen zentrale Schritte des Ablaufs, wie sie am Donnerstagabend bekannt waren.

Wer Vorsitzender der Konservativen werden will - und damit auch Premierminister – sollte mindestens 100 Nominierungen von Abgeordneten erhalten.

von Abgeordneten erhalten. Nominierungen können seit Donnerstagnacht bis 15 Uhr (alle Zeiten MESZ) am Montag eingereicht werden.

Wenn nur ein Kandidat von 100 Abgeordneten nominiert wird, wird dieser noch am Montag automatisch Parteichef und damit auch Premierminister. Es finden dann keine Abstimmungen statt.

Anderenfalls soll die erste Abstimmung der Abgeordneten zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr am Montag stattfinden. Das Ergebnis wird für 19 Uhr erwartet. Sollte es drei Kandidaten geben, scheidet der Kandidat mit der geringsten Stimmenzahl automatisch aus.

stattfinden. Das Ergebnis wird für 19 Uhr erwartet. Sollte es drei Kandidaten geben, scheidet der Kandidat mit der geringsten Stimmenzahl automatisch aus. Die Entscheidung zwischen den letzten beiden Kandidaten soll dann online von den etwa 170.000 Mitgliedern der konservativen Partei vorgenommen werden. Diese Wahl läuft bis Freitag um 12 Uhr MESZ. Das Ergebnis soll am selben Tag bekanntgegeben werden.

Der Druck auf Liz Truss war am Ende zu groß geworden. Die Premierministerin, erst seit 6. September im Amt, hatte versucht, eine radikale Steuerreform durchzupeitschen. Die Pläne, die nur mit neuen Schulden gegenfinanziert werden sollten, scheiterten am Widerstand in den eigenen Reihen.

Damit hatte Truss bereits nach wenigen Wochen keine Autorität mehr, auch andere politische Vorhaben hielten nicht stand. Daraufhin kündigte sie am Donnerstag ihren Rücktritt an. (Reuters/dpa)

Zur Startseite