Der Berliner Senat warnt intern vor übereilten Festlegungen bei der Suche nach Ursachen für den Tod der elfjährigen Reinickendorfer Schülerin. Die Landesregierung habe bisher keine Kenntnis über belastbare Hinweise für einen Freitod des Kindes in unmittelbarer Folge von Mobbing an der Schule. Das erfuhr der Tagesspiegel am Dienstag am Rande der Senatssitzung. Auch andere Motive sowie eine andere Todesursache seien denkbar. Ein Unfall sei nicht auszuschließen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern unterdessen an. Die Eltern des Mädchens, das vergangene Woche zu Tode gekommen war, wandten sich am Dienstag in einem Brief an die Öffentlichkeit. Darin bitten sie, „die öffentlichen Spekulationen über die Umstände des Todes unserer Tochter zu beenden“, um in Ruhe in der Familie trauern zu können.

Schulsenatorin Sandra Scheeres wies in der Senatssitzung darauf hin, dass es an der Reinickendorfer Grundschule über Jahre hinweg Mobbing-Probleme gegeben hat. Sie habe deshalb für die Berufung einer neuen Schulleiterin gesorgt. Dadurch habe sich die Situation verbessert. Die neue Schulleiterin hatte öffentlich bestätigt, dass das Mädchen im vergangenen Schuljahr Opfer von Mobbing wurde. Zwei Mitschülerinnen seien deshalb aus der Klasse genommen worden. (Tsp)

