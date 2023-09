Nancy Faeser im Hessen-Wahlkampf Die unmögliche Doppelrolle

Nancy Faeser strahlt, als sie aus dem Auto steigt, sie umarmt erst einmal eine alte Bekannte. „Mir gehts gut, alles gut“, antwortet sie ihrer Parteifreundin. S-Bahnhof Eschborn, nahe Frankfurt am Main, 7 Uhr morgens, Wahlkampfstand der SPD. Faeser will wirken wie jede andere Spitzenkandidatin, die sich um das Amt der Ministerpräsidentin bewirbt. Hoffnungsfroh und kämpferisch, weil sie die Herausforderin ist. Gut gelaunt.

Doch Faeser ist keine gewöhnliche Spitzenkandidatin, auch ihr Wahlkampf läuft ganz anders als geplant. Faeser ist Bundesinnenministerin. Anders als ihre Mitbewerber, Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU und Grünen-Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, macht Faeser nicht in Hessen Politik, sondern im Bund. Und sie ist zuständig für die vielleicht heikelsten Themen dieser Zeiten: Asylbewerber, Zuwanderung. In diesem Jahr wurden bis August 77 Prozent mehr Asylanträge gestellt als 2022.

Das Amt wiegt schwer, es überschattet ihren Wahlkampf. Die Themen, für die Faeser verantwortlich ist, sind für die Sicherheit des Landes elementar. Es geht um Gewalt, Grenzschutz, Abschiebungen. Nicht einfach, sich aus dieser Rolle heraus als Landesmutter neu zu erfinden. Noch dazu, wenn man Fehler macht. So wie Faeser.

Für Faeser war das Amt zuerst Glück, dann Bürde

Am Bahnhof Eschborn steht Faeser am Eingang der Unterführung. Die Menschen, die aus Richtung Frankfurt kommen, können gar nicht anders, sie müssen an ihr vorbei. Faeser drückt ihnen Flyer in die Hand, darauf ihr Gesicht. Sie verteilt Kugelschreiber, Flaschenöffner, Gummibärchen. Interview mit Pro Sieben/Sat 1. Sie mache gern Wahlkampf, sagt Faeser: „Das ist die Möglichkeit, mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt in den Austausch zu gehen.“ Viele drehen sich nach ihr um, erkennen sie. Ein Passant sagt, er wisse noch nicht, wen er wähle: „Was ich schön finde, ist, dass sie hier ist.“

Dass sie überhaupt erkannt wird, liegt maßgeblich ihrem Berliner Amt. Es war für sie zunächst ein Glück, bevor es zur Bürde wurde. Vor fast zwei Jahren holte Kanzler Olaf Scholz (SPD) sie überraschend ins Kabinett, bis dahin war sie Fraktionsvorsitzende und Oppositionsführerin im hessischen Landtag gewesen. Weil die Personalie so unerwartet war, hielt sich das Gerücht, sie solle Spitzenkandidatin bei der kommenden hessischen Landtagswahl am 8. Oktober werden. Das Amt sollte sie bekannter machen.

Als sie im „Spiegel“ erklärte, dass sie sich tatsächlich um das Amt der Ministerpräsidentin bewerben wolle, schob sie gleich hinterher, sie wolle nur nach Hessen gehen, wenn sie die Wahl gewinne. Ansonsten bleibe sie Innenministerin. Viele Sozialdemokraten, auch in der Führungsriege, hielten diese Entscheidung für einen Fehler. Weil Wählerinnen und Wähler nicht goutierten, wenn man sich nicht voll und ganz für das Land entscheide. Es gibt noch einen weiteren unangenehmen Nebeneffekt: Faeser hat sich an das Amt gekettet. Sie kann die Innenministerin nicht von der Kandidatin trennen.

Das Amt bringt viel Härte mit sich. Nancy Faeser, Innenministerin und hessische SPD-Spitzenkandidatin

Ein Teil des Plans ging auf. Laut Infratest Dimap ist sie die bekannteste Spitzenkandidatin in Hessen. Nur: 54 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind mit ihrer Arbeit nicht zufrieden. Kein Wunder. Die Unterkünfte für Geflüchtete sind vielerorts überfüllt, die Kommunen überfordert.

Faeser hat sich zwar mit den anderen Ländern der EU auf eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems geeinigt und sie im Bundeskabinett durchgesetzt. Demnach dürfen nun in bestimmten Fällen Asylverfahren an der EU-Außengrenze stattfinden. Das System soll entlastet werden. Ein Etappensieg. Doch die Reform wirkt noch nicht. Auf der italienischen Insel Lampedusa mussten in den vergangenen Wochen zeitweise 7000 Menschen in einem Aufnahmezentrum untergebracht werden, das eigentlich für 680 Personen gebaut wurde. Trotzdem will Deutschland vorerst keine Geflüchteten und Migrantinnen und Migranten aus Italien aufnehmen.

Italiens postfaschistische Regierungschefin Georgia Meloni fordert, die Außengrenzen müsse von der Marine bewacht werden. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach sich nach einem Besuch auf Lampedusa dafür aus, die EU-Außengrenze wieder verstärkt zu überwachen. Und Faeser sagte im ARD-Fernsehen, es gehe nicht anders: „Sonst kriegen wir die Migrationslage nicht in den Griff.“ Bei der Bekämpfung von Schleusern werde die Regierung härter vorgehen. Faesers Stirn lag in Falten, sie blickte sehr ernst.

Tassen mit Nancy Faesers Gesicht: Alle innenpolitischen Probleme sind ihre Probleme © picture alliance/dpa/Boris Roessler

Zurück in Eschborn. Sie weiß, wie sie wirkt. „Das Amt bringt viel Härte mit sich“, sagt sie. Es liege an den Themen. Klar, sie kann nicht lächeln, wenn es um Extremismus oder Kindesmissbrauch geht. Im besten Fall ist sie diejenige, die Bürgerinnen und Bürger mit der Abwehr von Gefahren assoziieren. Im schlechtesten Fall aber die, deren Gesicht in den Wohnzimmern der Republik über den Bildschirm flackert, wenn die innere Sicherheit in Gefahr ist. Überforderte Kommunen, geschlossene Turnhallen, zu wenig Fachkräfte: All das sind Faesers Probleme.

Ist die Affäre Schönbohm Faesers größter Fehler?

Am S-Bahn-Gleis steht eine Frau mit Sonnenbrille, sie blickt zu Faeser herüber. Ob sie denn weiß, wen sie wählen will? „Definitiv nicht die SPD“, sagt sie. Warum? „Fragen Sie mal Jan Böhmermann.“ Dann steigt sie in die S-Bahn ein.

Für Faeser droht die Affäre um den Ex-Chef der Cybersicherheitsbehörde BSI, Arne Schönbohm, der größte Fehler ihrer Amtszeit zu werden. Im vergangenen Oktober hatte der Satiriker Böhmermann schwere Vorwürfe gegen CDU-Mann Schönbohm erhoben. In der Sendung „ZDF Magazin Royale“ hatte er Schönbohm eine zu große Nähe zum Cyberverein „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“ mit angeblichen Kontakten zu russischen Geheimdiensten unterstellt.

Wie der Tagesspiegel bereits im März rekonstruierte, wurde Schönbohm wenige Tage später vom zuständigen Staatssekretär Markus Richter (CDU) angerufen, der ihm nahelegte, einer Versetzung bei gleichen Bezügen zuzustimmen. Ansonsten stehe ein Disziplinarverfahren im Raum.

Schönbohm wehrte sich. Er beauftragte selbst ein Disziplinarverfahren gegen sich, um das Ministerium zu zwingen, die Vorwürfe gegen ihn zu benennen. Wenige Tage später erreichte Schönbohm ein Schreiben aus dem Büro von Martin von Simson, Abteilungsleiter im Innenministerium und zuständig für Personal. Der entstandene Vertrauensverlust mache eine weitere Amtsführung durch Schönbohm unmöglich.

Verfassungsschutzchef Haldenwang begleitet Faeser in den Innenausschuss

Ein Disziplinarverfahren gegen ihn wurde nach Anfangsprüfung nicht eingeleitet, wohl auch, weil gefundene Dienstvergehen schon zu lange zurückliegen. Dies verfestigte den Eindruck, Faeser habe sich eines unliebsamen Behördenchefs entledigt, in dem sie ihn als Behördenleiter versetzte.

In den vergangenen Wochen dann veröffentlichte die „Bild“-Zeitung interne Vermerke aus dem Innenministerium. Einer liest sich, als habe die Ministerin noch belastendes Material gegen Schönbohm finden wollen, als das Haus ihn schon entlastet sah. Der konkrete Vorwurf: Faeser habe eine weitere Abfrage beim Bundesamt für Verfassungsschutz zur Personalie Schönbohm gefordert. Faeser weist das zurück. Die Behauptung sei „völliger Unsinn“.

Aus dem Innenministerium heißt es, die Hausleitung habe „schon vor der Böhmermann-Sendung das Vertrauen in Schönbohm weitgehend verloren“. Der Zusammenhang zwischen der Sendung und der Abberufung habe sich festgesetzt, „weil das Ministerium die Gründe für den Vertrauensverlust nicht öffentlich darlegen konnte, um die Rechte von Herrn Schönbohm und die Vertraulichkeit der Personalangelegenheit zu wahren“. Faeser wird sich am Mittwoch im Innenausschuss dazu äußern. Begleitet wird sie nach Tagesspiegel-Informationen vom Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang.

Wird die Affäre einen Einfluss auf die Wahl am 8. Oktober haben, Frau Faeser? Ihr Lächeln wird dünner. Sie sagt, das spiele in Hessen „keine Rolle“. Doch die Umfragewerte sind desaströs, die SPD liegt mit 18 Prozent laut der letzten Erhebung 13 Prozentpunkte hinter der CDU. Dabei war das Wahlergebnis von 19,8 Prozent vor fünf Jahren schon eine herbe Niederlage. Wird Faeser nun für die SPD das Rekord-Tief seit Gründung des Landes Hessen 1946 einfahren? Je nach Ergebnis fragen sich in Berlin bereits die ersten Sozialdemokraten, ob Faeser sich als Innenministerin halten kann.

Faeser ist inzwischen auf dem Wochenmarkt in Hanau angekommen. Viele Wähler in Hessen seien laut SPD noch unentschieden, auf sie hofft Faeser. Sie geht über den Markt und verteilt rote Rosen. Gespräche mit einem Imbissbetreiber in dritter Generation. Sie fragt ihn nach dem Fachkräftemangel. Eine „Katastrophe“, sagt er, manche schafften es nicht einmal, 2,50 und 2,50 zusammenzurechnen. „Zu viel Handy“, sagt Faeser. Der Imbissbetreiber sagt, manche blieben lieber zu Hause und bekämen Bürgergeld. Faeser erzählt nicht, was die Ampel dagegen tut. Sie wirkt, als wäre sie kein Teil der Bundesregierung, Berlin ist ganz weit weg. Man müsse, sagt Faeser, mehr in Berufsbildung investieren.

Nachfrage beim Imbissbesitzer. Wissen Sie schon, was Sie wählen? Sein Geschäft leide unter Inflation und gestiegenen Lebensmittelpreisen. „Ich habe mich damit noch nicht befasst, das läuft noch komplett an mir vorbei“, sagt er. Auf das Kreuz von diesen Menschen ist Faeser angewiesen.

Wie blickt sie selbst auf ihre undankbare Doppelrolle? Sie kenne Hessen gut, sagt sie, nach 18 Jahren im Landtag und 30 Jahren im Kreistag. Kein Problem, soll das heißen. Und auf die Unterstützung aus Berlin? „Es ist wenig Rückenwind“. Aber sind Sie nicht Teil der Bundesregierung? „Ich versuche“, sagt Faeser, „mehr Rückenwind zu organisieren.“