Nachfolger für Nancy Faeser : Bundestagsabgeordneter Bartol will hessischer SPD- Landeschef werden

Auf dem Parteitag der hessischen SPD am 9. März stehen Vorstandswahlen an. An der Spitze der von Bundesministerin Faeser geführten Partei wird es voraussichtlich einen Wechsel geben.