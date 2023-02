Nancy Faeser will regieren Wie der riskante Plan in Hessen aufgehen soll

Sie zeigt sich an diesem Freitag im Kreise zweier Frauen, denen sie nacheifern will. Malu Dreyer und Anke Rehlinger, die SPD-Ministerpräsidentinnen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, sind im hessischen Örtchen Friedewald angekündigt, um Nancy Faeser symbolisch in der Riege sozialdemokratischer Regierungschefinnen aufzunehmen.

So weit ist es noch nicht, aber die Spitzenkandidatur der amtierenden Bundesinnenministerin wird hier von den Gremien der hessischen Landespartei beschlossen. Es ist nur noch ein formaler Akt, nachdem die 52-Jährige am Vorabend den monatelangen Spekulationen ein Ende gesetzt hatte.

Überrascht hat den politischen Betrieb weniger, dass Nancy Faeser als erste Frau ihr Heimatbundesland regieren will. Sie ließ sich 2019 nicht umsonst zur SPD-Fraktionschefin im Landtag und zur Landesvorsitzenden wählen, was sie immer noch ist.

Faeser hat sich Gegenargumente zurechtgelegt

Verwunderung und natürlich auch Kritik löste vor allem der Umstand aus, dass sie nicht nur während des Wahlkampfs Innenministerin in Berlin bleiben will, sondern auch im Falle einer Wahlniederlage. Allein für den Chefsessel in der Wiesbadener Staatskanzlei will sie die Bundeshauptstadt verlassen.

Die Kritik der Konkurrenz, die eine Vernachlässigung des in der Sicherheitskrise so zentralen Innenressorts oder dessen Missbrauch für Wahlkampfzwecke beklagt, kümmert sie erst einmal nicht. Sie hat auch den Rat einiger Sozialdemokraten in den Wind geschlagen, in der heißen Wahlkampfphase ihr Amt zur Verfügung zu stellen.

Zentral ist für die neue SPD-Spitzenkandidatin die „volle Rückendeckung des Bundeskanzlers“, der sie sich in einem Gespräch am Mittwoch ebenso versichert hat wie die der Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil.

Die Zeiten sind ernst. Es ist jetzt nicht die Zeit, um Wahlkampf zu machen. Nancy Faeser, Bundesinnenministerin (SPD)

Und natürlich die der Wählerinnen und Wähler in Hessen, die am 8. Oktober das letzte Wort darüber haben, ob Faesers riskanter Plan aufgeht. Für viele der Kritikpunkte, die auch im Wahlkampf eine Rolle spielen dürften, hat sie sich die passenden Konter zurechtgelegt. Im Zweifel sollen immer die Verpflichtungen der Innenministerin vorgehen. Sie will Wahlkampftermine, die sie ohnehin vorrangig auf Wochenenden legen will, ausfallen lassen, wenn ihre Präsenz vor Ort verlangt wird.

Ohnehin soll die heiße Stimmenfangphase vor der Landtagswahl möglichst kurz gehalten werden. Da wähnt sich Faeser einig mit ihrem Konkurrenten, dem amtierenden CDU-Ministerpräsident Boris Rhein, wenn sie sagt: „Die Zeiten sind ernst. Es ist jetzt nicht die Zeit, um Wahlkampf zu machen.“

Das Amt als Sprungbrett?

Um beide Funktionen zu trennen, verwaltet das Innenministerium nicht länger ihren Twitteraccount. Dass sie ihn überhaupt weiterbetreibt mit der im Amt erworbenen Zahl an Menschen, die ihr dort folgen, bestätigt in den Augen der Opposition den Vorwurf, den Kabinettsposten im Bund von Anfang als Sprungbrett ins höchste Landesregierungsamt genutzt zu haben.

In Faesers Lesart hat sich alles ganz anders zugetragen: Mit ihren hessischen Ambitionen will sie mit dem Wechsel nach Berlin abgeschlossen haben, wo die Juristin in dem Themenbereich weiterarbeiten konnte, den sie schon seit Jahren beackerte. Erst das interne Drängen ihres Landesverbandes soll den erneuten Nachdenkprozess in Gang gesetzt haben.

Boris Rhein (CDU) ist seit Ende Mai 2022 Ministerpräsident von Hessen. © dpa/Sebastian Gollnow

Im Wahlkampf wird manches davon abhängen, ob sie das glaubwürdig vermitteln kann. Dem entgegen steht etwa die Aussage der früheren SPD-Kabinettskollegin Christine Lambrecht, die schon im vergangenen Mai darauf setzte, „dass Nancy Faeser im nächsten Jahr Spitzenkandidatin der SPD in Hessen wird“.

Zum Scheitern des CDU-Mannes Norbert Röttgen 2012 in Nordrhein-Westfalen, der als geschlagener Spitzenkandidat Umweltminister in Berlin bleiben wollte, dann aber von Kanzlerin Angela Merkel entlassen wurde, sieht Faeser keine Parallele. Anders als er damals schafft sie aus ihrer Sicht „Klarheit“, ausschließlich als Regierungschefin zurück nach Wiesbaden wechseln zu wollen.

Faeser setzt auf ihre persönliche Popularität

So hielt es auch einer ihrer CDU-Vorgänger als Bundesinnenminister – Manfred Kanther wollte 1995 ebenfalls Hessen regieren und blieb dann drei weitere Jahre in Helmut Kohls Kabinett. Auch deswegen befürchtet Faeser nicht, dass ihr diese Ansage an den Wahlurnen als mangelndes Bekenntnis zu ihrem Land ausgelegt werden könnte: „Ich bin in Hessen tief verwurzelt, ich habe weit mehr als mein halbes Leben lang Kommunal- und Landespolitik gemacht.“

Vor allem soll ihre persönliche Popularität helfen, den erst seit Ende Mai regierenden und somit noch mit keinem großen Amtsbonus ausgestatteten Boris Rhein aus dem Feld zu schlagen. Ihr Programm, mit dem sie „Hessen moderner, stärker und sozialer“ mache will, soll die lästige Frage zu den Umständen ihrer Kandidatur überlagern.

Die Bildungspolitik soll eine Priorität werden, sagt Faeser: „Wir wollen die besten Startchancen für alle Kinder, ein bezahlbares Leben von den Mieten bis zum ÖPNV, konsequenten Klimaschutz und Respekt und Sicherheit für alle Menschen.“

Ob ihr Kalkül aufgeht, ist ungewiss. Sicher ist nur, dass die am Freitag bekannt gewordenen Vorwürfe dabei nicht helfen. Der Vermieter ihrer Berliner Wohnung ist der „Bild“-Zeitung zufolge ein Abteilungsleiter ihres Ministeriums und befördert worden – samt Gehaltserhöhung.

