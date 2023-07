Neue Zahlen der Bundesnetzagentur : Halb so viele Beschwerden wegen Rufnummernmissbrauch

Immer wieder werden Rufnummern missbraucht, um Menschen zu belästigen oder illegal an Geld zu kommen. In der ersten Jahreshälfte gab es hierzu 50.099 Beschwerden, fast halb so viel wie zuvor.