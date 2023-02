Neuer Schwerpunkt der Außenpolitik Kanzler Scholz meint es ernst mit Indien – trotz erwarteter Widerstände

Auf der gesamten Strecke vom Flughafen zum Präsidentenpalast ist sein Konterfei plakatiert. „Herr Olaf Scholz“, steht darunter, „willkommen“. Er ist zum zweiten Mal in Indien, seinen Premierenbesuch absolvierte er noch als Hamburger Bürgermeister. Das war lang vor der „Zeitenwende“ – jetzt ist alles anders.

Scholz ist Regierungschef des EU-Staates, der der von Russland angegriffenen Ukraine am meisten hilft. Moskau wiederum hat schon zu Sowjetzeiten Indiens Unabhängigkeit unterstützt, bei Öl- wie Waffenlieferungen ist man abhängig von Russland. Da ist es nicht einfach, Premier Narendra Modi von einem härteren Kurs gegenüber Wladimir Putin zu überzeugen.

Immerhin sagt Modi, Entwicklungsländer wären wegen gestiegener Preise für Lebensmittel „besonders negativ betroffen vom Krieg in der Ukraine“. Er macht auch nicht die westlichen Sanktionen verantwortlich, wie Scholz das bei seiner Afrikareise vergangenes Frühjahr erlebte.

Ein tiefes Verständnis der Interessen des jeweils anderen. Narendra Modi, Indiens Premier, über das Verhältnis zu Olaf Scholz

Trotzdem hat sich Indien am Donnerstag bei Russlands Verurteilung durch die Vereinten Nationen enthalten. Scholz sieht es fast als Ja, da Modi das Vorgehen gegen Kiew als Angriffskrieg werte.

Der Kanzler hat auf seinen Reisen in den globalen Süden gelernt, dass schnelle Erfolge schwer zu erzielen sind – auch wegen des kolonialen Ballastes. Kurz einfliegen, weil man nun wegen des Kriegs in Europa Hilfe braucht, kommt dort nicht gut an.

Inzwischen ist er weniger fordernd. Es gehe nicht darum, heißt es in seiner Delegation, „den öffentlichen ukrainepolitischen Konformitätsschwur abzuholen“.

Scholz setzt auf langfristiges Engagement

Am Beispiel Indien will Scholz zeigen, wie Deutschland und Europa „unabhängig von dem aktuellen Konflikt“ Beziehungen aufbauen müssen, „die auch in den nächsten Jahrzehnten tragen und die auf Augenhöhe stattfinden“. Das ist in etwa das, was auch Amrita Narlikar dem Kanzler geraten hat.

„Aufrichtiges Interesse“ an Indien mit seiner liberalen Tradition oder eigenen Sicherheitsproblemen statt kurzfristigem diplomatischem Kalkül verlangt die Präsidentin des German Institute for Global and Area Studies. Wenn Modi schwärmt, dass er und Scholz „ein tiefes Verständnis der Interessen des jeweils anderen“ hätten, darf sich der Kanzler zumindest auf gutem Weg wähnen.

Ich werde mich persönlich engagieren. Olaf Scholz über die Freihandelsgespräche zwischen EU und Indien

„Vertiefen, verbessern und ausbauen“ will er das Verhältnis zum bald bevölkerungsreichsten Land der Erde. Eine Erklärung zu mehr High-Tech-Kooperation in der Energie- und Klimapolitik wird verabschiedet. Scholz berichtet, dass immer mehr „Talente“ aus dem boomenden indischen IT-Sektor wegen eines im vergangenen Jahr unterzeichneten Migrationsabkommens den deutschen Fachkräftemangel lindern.

Auch für Solarenergieexperten ist eine erleichterte Einreise geplant. Modi wie Scholz wollen die schon vor vielen Jahren begonnenen Freihandelsgespräche zwischen der EU und Indien zum Abschluss führen. „Ich werde mich“, kündigt der Kanzler an, „persönlich engagieren.“

Migration, Rüstung, Freihandel – zuhause warten schwierige Gespräche

Diese Punkte zeigen, dass der Kanzler es ernst meint mit dem neuen Schwerpunkt deutscher Außenpolitik. Er nimmt innenpolitische Widerstände in Kauf: Ärger droht mit Interessenverbänden, sollte er die EU-Kommission zu Zugeständnissen in den Handelsgesprächen mit Neu-Delhi drängen. Zuwanderung ist trotz des Branchenbedarfs bei den gegenwärtig hohen Flüchtlingszahlen ein Reizthema.

Und in seiner Regierungskoalition wird gerade ein Rüstungsexportgesetz beraten. Da könnte es beim grünen Ampelpartner nicht gut ankommen, wenn Scholz in Neu-Delhi Gespräche über U-Boote führt und eine Vorfestlegung trifft. Für ihn muss Deutschland „handlungsfähig“ sein, also weniger restriktiv bei Waffenexporten, um strategische Partnerschaften einzugehen.

Er ist gleich zum Auftakt seiner zweitägigen Reise trotzdem bemüht, das neue Interesse nicht nur auf die Wirtschafts- und Sicherheitspolitik zu beschränken. Ein Barfußbesuch in der Gedenkstätte für Mahatma Gandhi gehört ohnehin zum Standardrepertoire für Staatsbesuche. Scholz hat einen Teestand besucht und das Grabmal des Mogulkaisers Humayun, das Pate stand für das Taj Mahal im 180 Kilometer entfernten Agra.

Er unterhält sich eine Stunde lang mit jungen Menschen, die sich für die globale Energiewende und IT-Jobs in Deutschland interessieren. Im Anschluss trifft er sich mit indischen Geistesgrößen zum Abendessen – ganz im Zeichen des ehrlichen Interesses.

