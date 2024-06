Notfalls auch mit Wehrpflicht So will Pistorius die Personallücken in der Bundeswehr schließen

Das Urteil ist vor gut zwei Wochen schnell gefallen, als Verteidigungsminister Boris Pistorius in einer Präsidiumssitzung seiner SPD erstmals intern sein neues Wehrdienstmodell vorgestellt hatte. Aus dem, was im Anschluss ausgeplaudert und von Generalsekretär Kevin Kühnert offiziell gesagt wurde, lasen viele heraus, dass Pistorius einen Rückzug auf ganzer Linie angetreten hatte.

Weitgehend freiwillig werde das Modell sein, hieß es Ende Mai. Die Betonung bei der Wiedergabe der Präsidiumssitzung lag auf den geplanten neuen Anreizen für junge Männer, aus freien Stücken Dienst in der Bundeswehr zu leisten. Die Truppe werde die Kosten für den inzwischen so unglaublich teuren Führerschein übernehmen, günstigere Studienkredite oder Vorteile bei der Platzvergabe an Universitäten kämen hinzu. Von einer Art „Wehrpflicht“ war keine Rede mehr.

Vor der Europawahl hat Pistorius nur sanft widersprochen

„An der Geschichte stimmt ein Teil, ein anderer nicht“, sagte Pistorius zwei Tage später. Genauer aber wollten sich er und seine Leute nicht äußern. SPD-Parteichef Lars Klingbeil blieb ebenfalls vage und betonte, ihm gehe es „vor allem um Freiwilligkeit“. Galt es etwa, parteitaktische Überlegungen nicht zu torpedieren?

Beweise gibt es nicht für diese Vermutung, die im Regierungsviertel kursiert. Doch spricht manches dafür, dass das, was Pistorius nun an diesem Mittwoch vorstellen will, bewusst auf die Zeit nach der Europawahl verlegt wurde. Schließlich hatte der Minister Anfang Mai gesagt, er werde seinen Vorschlag bis „Ende des Monats“ unterbreiten – ehe unvermittelt Mitte Juni daraus wurde.

203.000 Soldatinnen und Soldaten sollen 2031 in der Bundeswehr dienen – aktuell sind es gut 181.000

So liegt der Verdacht nahe, dass die auf „Frieden“ setzende SPD-Kampagne nicht zusätzlich belastet werden sollte von einem Ministerauftritt zur personellen „Kriegstüchtigkeit“. Das, mutmaßt ein SPD-Bundestagsabgeordneter, der namentlich nicht zitiert werden will, „hätte nicht ins Marketingkonzept gepasst“.

Die Möglichkeit eines Krieges, für den es sich zu wappnen gilt, dürfte nämlich an diesem Mittwoch im Zentrum stehen, wenn Pistorius erst das Bundeskabinett und den Verteidigungsausschuss und am Nachmittag in der Bundespressekonferenz auch die Öffentlichkeit über seine Pläne informiert.

Bundeswehr soll bis 2029 „kriegstüchtig“ sein

In der Bundeswehr wie im Ministerium sind sie fest davon überzeugt, sich auf die Möglichkeit einstellen zu müssen, dass Kremlherrscher Wladimir Putin „in fünf bis acht Jahren“ auch ein Nato-Land angreifen könnte. Obwohl der das gerade erst als „Bullshit“ abgetan hat, ergibt sich das für die deutschen Militärstrategen aus dem Produktionsüberschuss der russischen Kriegswirtschaft, mit dem die russische Armee auch jenseits des Ukrainekriegs aufgerüstet wird. Dementsprechend will Pistorius bis 2029 die personelle Einsatzbereitschaft sicherstellen.

Viel verbindlicher soll deshalb nun wieder die sogenannte Wehrerfassung werden, die mit der Aussetzung des Pflichtdienstes im Jahr 2011 gleich mit abgeschafft wurde, obwohl die Wehrpflicht im Verteidigungsfall weiter gilt. Deshalb sollen künftig, wie der Tagesspiegel aus Koalitionskreisen erfahren hat, alle jungen Männer einen Fragebogen zu ihrer physischen und psychischen Verfasstheit ausfüllen müssen. Werden sie anschließend zur Musterung eingeladen, soll auch diese für sie verpflichtend sein. Junge Frauen erhalten den Fragebogen auch – ihnen soll aber freigestellt bleiben, ob sie sich zurückmelden.

Das ist schon etwas mehr, als zuerst kolportiert wurde. Tatsächlich soll in einem ersten Schritt auch niemand eingezogen werden, der nicht angekreuzt hat, freiwillig zum Wehrdienst bereit zu sein. Insofern war die Aussage von Kühnert, dass „von Pflichtdiensten Abstand“ genommen werde, auch nicht falsch.

Wenn das Ziel ist, die Zahl der jährlich ausgebildeten Rekruten von 20.000 auf 40.000 oder mehr zu steigern, wird so ein Fragebogen-Konzept nicht aufgehen, Der frühere Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD)

Was er nicht sagte: Für den Fall, dass mit der Beschränkung auf das Einziehen von Freiwilligen nicht die notwendige Zahl neuer Rekruten erreicht wird, soll in einem zweiten Schritt die Wehrpflicht wieder eingeführt werden – nicht für komplette Jahrgänge, sondern wie in Schweden als „Auswahlwehrpflicht“ oder „Kontingentwehrpflicht“ um die errechnete Personallücke zu schließen.

Nach Angaben aus Koalitionskreisen will Pistorius diesen zweiten Schritt am Mittwoch schon ausdrücklich in seinen Plan einbeziehen – und auch darlegen, weshalb er aus seiner Sicht schon in naher Zukunft notwendig sein könnte. Aktuell dienen in der Bundeswehr etwas mehr als 181.000 Soldatinnen und Soldaten – die aktuelle, von der Nato vorgegebene Zielgröße liegt bei 203.000. Da diese Hausnummer aber aus der Zeit vor Beginn des russischen Angriffskrieges stammt, wird in der Führung der Bundeswehr eigentlich schon mit einem noch höheren Personalbedarf gerechnet.

Der frühere Wehrbeauftragte Hans-Peters Bartels glaubt nicht einmal daran, dass die aktuelle Lücke gestopft werden kann. „Wenn das Ziel ist, die Zahl der jährlich ausgebildeten Rekruten von 20.000 auf 40.000 oder mehr zu steigern, wird so ein Fragebogen-Konzept nicht aufgehen, auch wenn das Ausfüllen ,verpflichtend‘ sein sollte“, sagte er dem Tagesspiegel.

So hätte aus seiner Sicht mindestens die Musterung für alle verpflichtend sein müssen – mit einer anschließenden Anfrage der freiwilligen Dienstbereitschaft. Für ihn ist das am Mittwoch erwartete Konzept daher „nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Auswahlwehrpflicht“.