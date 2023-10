Nur noch 12 statt bisher 14 Monate FDP will Elterngeld für alle kürzen

Die FDP-Fraktion im Bundestag will den Elterngeldanspruch für Paare von bis zu 14 auf grundsätzlich nur noch zwölf Monate zusammenstreichen, und zwar für alle Einkommensgruppen. Das ist Kern eines Positionspapiers, das am Dienstag von der Fraktion beschlossen wurde und das dem Tagesspiegel vorliegt. Damit unterbreiten die Liberalen einen Gegenvorschlag zum Plan von Familienministerin Lisa Paus (Grüne), das Elterngeld für Gutverdienende mit einem gemeinsamen Bruttoeinkommen von mehr als 180.000 Euro pro Jahr ersatzlos zu streichen.

„Die aktuell von Bundesfamilienministerin Lisa Paus geplanten Kürzungen beim Elterngeld sind falsch und sorgen gleichzeitig bei vielen Familien für Unsicherheiten“, sagt Matthias Seestern-Pauly, familienpolitischer Sprecher der Fraktion. Daher unterbreiten die Liberalen nun einen Gegenvorschlag.

Im Detail sieht die Idee der Liberalen wie folgt aus: Die Einkommensgrenzen bleiben unverändert, Elterngeld kann also bis zu einem zu versteuernden Einkommen von gemeinsam 300.000 Euro als Paar bezogen werden. „Wir schützen damit das Aufstiegsversprechen und wirken den Kürzungsvorschlägen aus dem Familienministerium entgegen“, heißt es im Beschlusspapier.

Bisher gilt: Paare können insgesamt 14 Monate Elterngeld beziehen, wenn jedes Elternteil davon mindestens zwei in Anspruch nimmt. Dies ist unter dem Begriff Vätermonate bekannt, der eine häufige Konstellation beschreibt, rein sachlich aber nicht korrekt ist: Es ist beispielsweise ebenso gut möglich, dass die Mutter zwei Monate Elterngeld bezieht und der Vater zwölf oder dass jedes Elternteil sieben Monate in Anspruch nimmt. Es gilt aber: Mehr als 12 Monate gibt es nur, wenn sich beide Elternteile beteiligen.

Nach den Vorstellungen der FDP würde diese Vorgabe entfallen. Im Ergebnis wäre es also möglich, dass eine Mutter zwölf Monate Elternzeit nimmt und der Vater keinen einzigen Monat. „Eltern sollen sich ihre Elterngeldmonate flexibler aufteilen können, so wie es am besten zu ihrer individuellen Lebenssituation passt“, heißt es im Papier der Liberalen.

Neuregelung soll erst zum 1. April 2024 wirksam werden

Dafür würde aber der Gesamteinspruch eingedampft: Er wäre in der Regel auf zwölf Monate beschränkt. Auch soll es nicht mehr möglich sein, dass Elternteile gleichzeitig Elterngeld beziehen. Derzeit ist beispielsweise unter Besserverdienenden ein beliebtes Modell, dass Eltern im elften und zwölften Lebensmonat gleichzeitig Elterngeld beziehen und mit Kind auf Reisen gehen. Das wäre dann nicht mehr möglich.

Allerdings sieht der Vorschlag der Liberalen Ausnahmen vor: Wer Zwillinge oder Mehrlinge bekommen hat, soll weiterhin parallel Elterngeld beziehen können. Auch soll es möglich sein, in den ersten beiden Lebensmonaten eines Kindes gleichzeitig Elterngeld zu beziehen. „Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Unterstützung der Mutter unmittelbar nach der Geburt“, heißt es im Papier.

Dafür ist auch nach wie vor ein Bonus vorgesehen: Wenn im ersten Lebensmonat des Kindes beide Elternteile Elterngeld beziehen, würde dies in Form eines 13. Elterngeldmonats als Bonus gewährt und damit die Gesamtdauer von 12 Monaten nicht verkürzen. Obendrauf soll es 500 Euro Extra-Zahlung geben. So wollen die Liberalen auch die „gemeinsame Verantwortung für das neugeborene Kind“ stärken.

Die Liberalen wollen außerdem Planungssicherheit für Paare, die sich auf die bisher geltenden Regeln verlassen haben, bevor der Kürzungsplan von Ministerin Paus im Sommer bekannt wurde. Sie schlagen vor, die Neuregelung erst zum 1. April 2024 wirksam werden zu lassen. Das sei eine „Frage der Verlässlichkeit für Familien in diesem Land“.

Ein neues Leben ist unterwegs: Die Schwangerschaft ist für Frauen eine sensible Zeit. © dpa/Felix Heyder

„Wir vermeiden Leistungsfeindlichkeit (insbesondere gegenüber Frauen), erhalten den notwendigen Schonraum für Familien, garantieren Planungssicherheit, stärken die Flexibilität und setzen freiwillige Anreize für mehr Partnerschaftlichkeit unmittelbar nach der Geburt“, fasst FDP-Familienpolitiker Seestern-Pauly die Absicht seiner Fraktion zusammen.

Gyde Jensen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, sagte dem Tagesspiegel, Ziel des Elterngeldes sei ursprünglich gewesen, Eltern Zeit mit ihrem Neugeborenen zu ermöglichen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Care-Arbeit möglichst gleichberechtigt zu organisieren. „Unsere Vorschläge zum Elterngeld können dafür sorgen, dass die von Lisa Paus vorgeschlagenen Elterngeldkürzungen vom Tisch können. Die Erwartungshaltung aus der Fraktion der Freien Demokraten an die Koalitionspartner ist klar.“

Ministerin Paus hatte ihren Vorschlag unterbreitet, um den Kürzungsvorgaben von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für ihren Haushalt gerecht zu werden. Sie hat klar gemacht, die Streichung nicht per se gutzuheißen. Sie sieht darin aber die am wenigsten schädliche Möglichkeit. Sven Lehmann (Grüne), parlamentarischer Staatssekretär im Familienministerium, hatte sich vor kurzem in einer Sitzung des Petitionsausschusses zum Thema geäußert. Die Alternative wäre demnach gewesen, beim Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende oder beim Kinderzuschlag für Geringverdienende zu sparen. Beides wäre, so Lehmann, nicht vertretbar gewesen.

Die FDP hatte jedoch von Anfang an klargemacht, dass sie die Idee von Ministerin Paus ablehnt. Nun gibt es einen konkreten Gegenvorschlag. Mit einer koalitionsinternen Debatte ist zu rechnen.