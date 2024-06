„Operationsplan Deutschland“ und Zivilschutz Nicht nur die Bundeswehr, das ganze Land soll „kriegstüchtig“ werden

„Unser Föderalismus muss verteidigungsfähig werden“, sagt Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU). Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenrunde will am Donnerstag dieses Thema auch mit Kanzler Olaf Scholz besprechen.

Tatsächlich kommt damit, gut zwei Jahre nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine und der vom Kanzler ausgerufenen „Zeitenwende“, ein Thema bei den „Chefs“ an, das nach Ansicht von Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) bisher „sträflich vernachlässigt“ wurde: Was muss neben der Ausrüstung der Truppe vor Ort geschehen, damit Deutschland für den Ernstfall gewappnet wäre?

1 Verkehrsadern für Truppentransporte fit machen

Die Bundeswehr geht auch in ihren Worst-Case-Szenarien nicht davon aus, dass Deutschland wie im Kalten Krieg zu einem Frontstaat würde. Als realistischer wird es eingeschätzt, dass etwa bei zunehmenden Spannungen mit Russland oder gar einem Angriff auf einen anderen Nato-Staat Truppen der Allianz durch die Bundesrepublik hindurch an die Ostflanke verlegt werden würden.

Diese sogenannte „Drehscheibe Deutschland“ stellt Anforderungen an den Verkehrssektor. André Bodemann, der das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr befehligt, hat beispielsweise schon bemängelt, dass es zu wenige Brücken über die Oder nach Polen gibt. Bund und Länder sprechen deshalb darüber, welche Infrastrukturprojekte nun Priorität haben sollen.

Die Verteidigung des Bündnisgebiets dürfe nicht daran scheitern, meint MPK-Chef Rhein: „Wir müssen gemeinsam Brücken, Wege, Versorgungslinien ertüchtigen“. Bodemann sagte der „FAZ“ unlängst, man müsse auch bestimmte Abschnitte von Autobahnen als „Behelfsmöglichkeiten für Starts und Landungen erneuern“.

Wo es genau hakt, um den geheimen „Operationsplan Deutschland“ umsetzen zu können, ist auf der Fachebene schon länger Thema bei Treffen mit Vertretern der Bundeswehr. „Aktuell führen die 16 Landeskommandos umfassende Gespräche mit den Landesregierungen und den Kommunen durch, um für das Thema zu sensibilisieren und sich über mögliche Herausforderungen auszutauschen“, heißt es etwa bei Deutschen Städte- und Gemeindebund auf Anfrage.

2 Schutz für kritische Infrastruktur bereitstellen

Obwohl die Militärplaner Deutschland nicht als Frontstaat sehen, rechnen sie für den Ernstfall wohl mit Terroranschlägen, hybriden Attacken oder Cyberangriffen auf lebenswichtige Versorgungseinrichtungen im Inland. Beim entsprechenden Gesetz von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hakt es noch. Immerhin wollen sich Bund und Länder laut Beschlussvorlage ihres Treffens vom Donnerstag verpflichten, bis September in den Ministerien Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Fäden im Kampf gegen hybride Bedrohungen zusammenlaufen sollen.

„Gesamtverteidigung“ Deutschlands Das Bundeskabinett hat erst Anfang des Monats eine aktualisierte Rahmenrichtlinie gleichen Namens verabschiedet.

gleichen Namens verabschiedet. Was militärisch im Ernstfall auf die Bundesrepublik zukommt, steht im „Operationsplan Deutschland“ , der im vergangenen Jahr völlig überarbeitet wurde. Daraus ergibt sich auch ein Handlungsbedarf für Länder und Kommunen.

, der im vergangenen Jahr völlig überarbeitet wurde. Daraus ergibt sich auch ein Handlungsbedarf für Länder und Kommunen. Im Ernstfall ist die Zivilverteidigung ebenfalls Sache des Bundes. Die Länder, die in Friedenszeiten für den Katastrophenschutz zuständig sind, übernehmen diese Zivilschutzaufgaben dann in seinem Namen.

Die Kommunen machen sich zu diesem Punkt ebenfalls bereits ihre Gedanken. „Anlagen wie etwa Klärwerke oder lokale Kraftwerke für Strom und Wärme sind heutzutage technisch hochkomplex“, so der Städte- und Gemeindebund, „sodass lediglich kommunale Mitarbeiter diese wieder zuverlässig anfahren können.“

3 Eine Notversorgung im Ernstfall garantieren

Was aber, wenn etwa die Trinkwasserversorgung erst einmal ausfällt, weil Hacker die Elektrizitätsversorgung lahmgelegt haben? Hier sieht man vor Ort die größten Defizite, Die Anschaffung zusätzlicher Notbrunnen oder Notstromaggregate ist jedoch „Aufgabe des Bundes“, wie Schuster betont, der zuvor das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) leitete. Von Fördermitteln, die es in seiner Amtszeit noch gegeben habe, sei nun aber „keine Rede mehr“.

Die bisher ungenügende, in der Vergangenheit „massiv überzeichnete“ Förderung des Bundes in diesem Fall beklagen nicht nur die Länder, sondern auch Städte und Gemeinden. Ein weiteres drängendes Problem in diesem Bereich: „Es fehlt etwa an Generatoren für die Versorgung mit Strom in Alten- und Pflegeheimen, um etwa die Sauerstoffversorgung 72 Stunden zu gewährleisten.“

4 Mehr Zivilschutzausrüstung beschaffen

Ein Thema bei der Innenministerkonferenz sowie bei den Länderchefs dürfte die Kostenfrage werden, da es unterschiedliche Interpretationen gibt, wer für Ausrüstung oder Gerät aufkommen muss. So könnte man von „Dual use“-Gütern sprechen, da bestimmte Fahrzeuge zu Friedenszeiten für die von den Ländern verantwortete Katastrophenhilfe benutzt werden, für den Zivilschutz im Verteidigungsfall jedoch der Bund die Verantwortung trägt.

In der Praxis fehlt es nicht nur an Spezialfahrzeugen zur Dekontamination. So seien im Rettungsdienst eingesetzte Helikopter des BBK nicht für Luftrettung, Brandbekämpfung oder Verletztentransport einsetzbar, „weshalb bislang immer die Bundeswehr oder die Bundespolizei Amtshilfe leisten muss“, klagt Schuster: „Das ist schon in Friedenszeiten ein Problem, im Kriegsfall aber erst recht.“

In diesem Fall ist zumindest Linderung in Sicht: Bundesinnenministerin Faeser hat zu Monatsbeginn 44 neue Hubschrauber für die Bundespolizei bestellt, die später eine „zentrale Rolle im Bevölkerungsschutz“ spielen sollen.

5 Mehr Schutzräume ausweisen

Die Frage, wo die Bevölkerung im Ernstfall Schutz suchen kann, gehört ebenfalls zu den politisch drängenden Fragen der Zivilverteidigung. „Die Länder warten immer noch auf die Umsetzung des Schutzraumkonzeptes des Bundes“, moniert etwa Sachsens Innenminister Schuster.

Seine Bundeskollegin hatte im April angekündigt, dass nun immerhin der Rückbau der noch bestehenden 599 Anlagen in Deutschland gestoppt sei. Man werde „prüfen, ob es noch mehr solcher Anlagen gibt, die wir ertüchtigen könnten“, indem etwa die Bausubstanz von Gebäuden verstärkt wird: „Da geht es um Tiefgaragen, U-Bahnhöfe und Keller“.

6 Mehr Unterstützungskräfte anwerben

Amtshilfe kann die Bundeswehr nicht mehr leisten, wenn ein großer Teil ihrer Soldatinnen und Soldaten im Bündnisfall an die Nato-Ostflanke verlegt worden sein sollte. In diesem Fall braucht es umgekehrt sogenannte Unterstützungskräfte, die vor Ort beim Zivilschutz mithelfen.

General Jürgen Karl Uchtmann, der das Berliner Landeskommando befehligt, hat in diesem Zusammenhang kürzlich ein Projekt namens „Zeus“ des Hauptstadtbezirks Lichtenberg gelobt. Dort erhalten Freiwillige Schulungen, wie er kürzlich der „Berliner Zeitung“ sagte, „um ehrenamtlich als Helfer bei Krieg oder einer Katastrophe zur Verfügung zu stehen.“

Der Bezirk will damit „für den Fall der Fälle bestmöglich vorbereitet“ sein und Menschen ansprechen, „die nicht die Zeit haben, sich regelmäßig bei Hilfsorganisationen oder der freiwilligen Feuerwehr zu engagieren“. Wer das Zertifikat als Unterstützungskraft erhält, kann sich in einer Krisenlage „bei der Betreuung von Evakuierten, der Unterstützung im Falle einer Notversorgung, der Besetzung bezirklicher Notfall-Informationspunkte – etwa bei einem länger anhaltenden Stromausfall – oder bei Übersetzungstätigkeiten“ nützlich machen.

7 Das Warnsystem auf Vordermann bringen

Wie erfahren die Bürgerinnen und Bürger überhaupt, dass es eine Krisenlage oder gar noch Schlimmeres gibt? Bei vielen Menschen sind die Apps namens „Nina“ und „Katwarn“, die über drohende Gefahren informieren, mittlerweile auf dem Smartphone installiert. Analog muss es aber auch noch gehen.

Hier jedoch sieht Schuster als ehemaliger Chef der zuständigen Behörde noch viel im Argen liegen: „Die Sireneninfrastruktur basiert maßgeblich auf Investitionen von Ländern und Kommunen. Es gibt weiterhin hohen Investitionsbedarf, der vom Bund nicht adäquat bedient wird.“ Generell müsse dieser analog zum Bundeswehr-Sondervermögen auch „in die Zivilverteidigung investieren“.

„Besonders im Verteidigungsfall müssen wir die Menschen überall in Deutschland schnell warnen können“, betont sein baden-württembergischer Parteifreund und Amtskollege Thomas Strobl. „Bereits seit vielen Jahren fordere ich vom Bund höhere finanzielle Mittel.“ Dieser müsse „endlich seiner Verantwortung für den Zivilschutz gerecht werden“.

8 Sichere Behördenkommunikation einrichten

Im Ernstfall müssen die verantwortlichen Stellen auch miteinander kommunizieren können, auch bei Strom- oder Netzausfall. So hat Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen seinem CDU-Parteifreund Rhein für das Treffen mit dem Kanzler per Brief mitgegeben, dass es dafür dringend eine eigene Frequenz braucht,

Der Städte- und Gemeindebund hat das Thema ebenfalls auf dem Schirm: „Die Rathäuser sind in jeder Krise wie etwa einem Blackout die erste Anlaufstelle für die Menschen in den Kommunen.“ Als Aufgabe vor Ort sieht man auch die Weitergabe gesicherter Fakten, weil „vorsätzlich gestreute Falschinformationen Panik auslösen“ könnten: „Dies gilt besonders, wenn entsprechende Inhalte über soziale Medien verbreitet werden oder Netzstrukturen zusammenbrechen.“

9 Die Bevölkerung für den Ernstfall ausbilden

Zur Gesamtverteidigung gehört für den Berliner Landeskommandeur Uchtmann auch, dass die Menschen überhaupt etwas mit den Warnungen anfangen können, die sie erreichen - und „auch mal eine Evakuierungsübung“ an den Schulen stattfindet. Für solche Zivilschutzübungen hatte sich Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger bereits im Frühjahr stark gemacht.

Seither ist sie aber laut Karin Prien, der Bildungsministerin Schleswig-Holsteins, nicht auf die Länder zugekommen. Die CDU-Vizechefin hält „eine intensivierte sicherheitspolitische Bildung“, mindestens aber eine Debatte darüber für notwendig, bereits jetzt gebe es eine Kooperation mit Jugendoffizieren: „Zivilschutzübungen an Schulen und Hochschulen sind im Rahmen einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu mehr Resilienz denkbar, müssen aber Teil eines Gesamtkonzeptes darstellen“, so Prien gegenüber dem Tagesspiegel weiter: „Insbesondere Schulen sollten hier nicht an erster Stelle stehen.“

10 Kulturgüter im Ernstfall schützen

Das Berliner Landeskommando der Bundeswehr will auch einen Punkt in die Debatte bringen, den möglicherweise noch weniger Menschen auf dem Schirm haben: Wie sichert man das kulturelle Erbe? „Grundsätzlich muss das Thema auf die Tagesordnung, um die Details des erforderlichen Schutzes zu diskutieren“, teilt das Kommando auf Anfrage des Tagesspiegels mit.

Der „Berliner Zeitung“ hatte Brigadegeneral Uchtmann gesagt, man müsse zusammen mit den Kulturschaffenden den Mut finden, „sich mit diesem fürchterlichen Thema auseinanderzusetzen“