Tagesspiegel Plus Orden vom Oberbefehlshaber : Selenskyj besucht ukrainische Soldaten in Deutschland

Nach dem offiziellen Programm in Berlin flog der ukrainische Präsident zu einem Truppenübungsplatz in Norddeutschland. Dort traf er Soldaten, die an Patriot-Flugabwehrsystemen ausgebildet werden.