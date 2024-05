Ostdeutsche kaum in Eliten vertreten „Wir können es uns nicht leisten, auf diese Perspektiven zu verzichten“

Als der Bundesrat Ines Härtel 2020 zur ersten ostdeutschen Richterin am Bundesverfassungsgericht wählte, war das nicht nur ein Meilenstein, sondern auch das Ende eines außergewöhnlichen öffentlichen Streits. Hätte es nicht, angestoßen von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), eine Debatte darüber gegeben, ob bei der Nominierung zusammen mit der nötigen fachlichen Kompetenz nicht auch mal die Identität eine Rolle spielen sollte, wäre womöglich immer noch niemand aus dem Osten im höchsten Richteramt.

So aber gehörte Härtel bei der letzten Erhebung 2022 zu 2,1 Prozent der Eliten in der Justiz, die aus den neuen Bundesländern kommen. Ein Blick auf das Militär zeigt indes: Es geht noch eklatanter. Nicht einmal eine einzige ostdeutsche Spitzenkraft gab es dort 2022.

In der Wirtschaft sah es mit 4,5 Prozent nur unwesentlich anders aus. Auch im Bereich der Medien oder der Wissenschaft lag der Anteil nur knapp über acht Prozent. Einzig in der Politik bildeten die Ostdeutschen ihren Bevölkerungsanteil von rund 20 Prozent ab, allerdings nur, wenn man die Landesebene einbezieht. Allein auf Bundesebene lag der Anteil bei 13,3 Prozent.

34 Jahre nach der deutschen Einheit sind Ostdeutsche in den Eliten immer noch stark unterrepräsentiert. Woran liegt das und wie problematisch ist es, wenn Bevölkerungsgruppen sich nicht ausreichend vertreten fühlen? Immerhin ist die AfD in Ostdeutschland besonders stark, liegt trotz Verlusten in den vergangenen Wochen in vielen der neuen Bundesländer in Umfragen bei um die 30 Prozent. Allen voran in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, wo im September neue Landtage gewählt werden.

Macht die Unterrepräsentation die AfD stärker?

Es ist nicht auszuschließen, dass die AfD in Ostdeutschland absehbar auf Landesebene mitregiert – und das, obwohl der Verfassungsschutz ihre Landesverbände in Erfurt und Dresden als gesichert rechtsextrem einstuft – und die Brandenburger AfD immerhin als Verdachtsfall. Trägt die Unterrepräsentation Ostdeutscher in den Eliten zur Stärke der AfD bei? Könnte das Repräsentationsproblem also gar demokratiegefährdend sein? Und wenn ja, was lässt sich dagegen tun?

Der Politikwissenschaftler Lars Vogel von der Universität Leipzig gehört zu einem Forschungsteam, das den Hintergrund von Spitzenführungskräften in Deutschland untersucht und sich damit befasst, warum Ostdeutsche in Eliten unterrepräsentiert sind.

0 Prozent der Führungskräfte im Militär hatten 2022 einen ostdeutschen Hintergrund.

2018 hatte das Forschungsteam erstmals Daten über die Eliten in Deutschland erhoben, 2022 und in Teilen 2023 erneut. Kürzlich hat Vogel mit Raj Kollmorgen und Sabrina Zajak basierend darauf den Sammelband „Ferne Eliten: Die Unterrepräsentation von Ostdeutschen und Menschen mit Migrationshintergrund“ herausgegeben.

Lars Vogel ist Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig und forscht zu Eliten.

Rund 2800 Lebensläufe von Inhabern der wichtigsten Führungspositionen sowie einflussreichen Personen haben sie untersucht – und zusätzlich die Bevölkerung befragt.

Viele Ostdeutsche fühlen sich als Bürger zweiter Klasse

Das Ergebnis: „Viele fühlen sich, auch wegen der Unterrepräsentation, als Bürger zweiter Klasse“, sagt Vogel mit Blick auf Menschen aus Ostdeutschland. „Und dieses Gefühl der kollektiven Benachteiligung der eigenen Gruppe erhöht die Wahrscheinlichkeit für antidemokratische Tendenzen, eine rechtsextreme Einstellung und ein rechtsextremes Wahlverhalten.“ Auch wenn die Unterrepräsentation in den Eliten nur ein Baustein der geringeren Demokratiezufriedenheit im Osten sei, wie er betont.

Immer wieder wenden Kritiker ein, diese Unwucht in der Repräsentation werde sich von allein auswachsen. Dann, wenn die nächsten Generationen an der Reihe sind.

Aber: „Das ist eine falsche Annahme. Denn dann wäre jetzt der Zeitpunkt, wo sich das zeigen würde“, sagt Vogel. „Wer ab 1990 in eine Spitzenposition gekommen ist, wäre inzwischen ausgeschieden.“ Allein seit 2018 hätten über 50 Prozent ihren Posten verlassen und „trotzdem ist der Anteil von Ostdeutschen in Spitzenpositionen nur minimal angestiegen“.

Von 10,9 Prozent im Jahr 2018 auf 12,1 Prozent 2022. Und, so der Forscher, es falle auf, dass der Anteil Ostdeutscher vor allem in den höchsten Positionen gering ausfällt. Dort also, wo der Wettbewerb am größten ist.

Das Problem wird sich nicht von selbst durch einen Generationswechsel lösen lassen. Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung

Und dann gibt es Bereiche, in denen sich gar nichts tut. Zum Beispiel in der Wirtschaft, wo seit 2018 keinerlei Zuwachs zu erkennen ist, wie Carsten Schneider (SPD), der Ostbeauftragte der Bundesregierung, anmerkt. Mithin konstatiert auch er: „Das Problem wird sich nicht von selbst durch einen Generationswechsel lösen lassen.“

Wenn sich einmal eine Benachteiligung etabliert hat, baue sie sich nicht von allein ab, sagt Vogel. „Es braucht Gegenmaßnahmen.“ Exemplarisch dafür stünden Menschen mit Migrationshintergrund und Frauen, die das Problem schon länger betrifft.

Und vor allem in noch größerem Ausmaß: Trotz ihres Bevölkerungsanteils von rund 26 Prozent hatten 2018 nur 8,9 Prozent der Eliten einen Migrationshintergrund. Und dabei hätten die meisten ihre Wurzeln in der westlichen Welt und nicht in jenen Ländern, die in der Bevölkerung dominieren, sagt Vogel. Derweil betrug der Anteil der Frauen in Spitzenpositionen 2022 rund 29 Prozent, obwohl sie die Hälfte der Bevölkerung ausmachen.

Wenn man effektive Gegenmaßnahmen ergreifen will, muss man aber erst einmal verstehen, worin die Ursachen bestehen. Bei den Ostdeutschen gebe es ein ganzes Bündel an Gründen, sagt Vogel.

Erschwerte Bedingungen für Bildungsaufstieg

Einer der Hauptgründe ist, dass Führungspersonen oft Nachfolger rekrutieren, von denen sie glauben, dass sie ihnen ähnlich sind. Sei es die Interessenlage, eine gemeinsame Heimat oder sogar die Sympathie für denselben Fußballverein, sagt Vogel. Und nach 1990 haben viele Westdeutsche die Elitepositionen in Ostdeutschland übernommen.

Eine weitere wichtige Ursache sind die Bildungsvoraussetzungen. „Der Aufstieg in eine Führungsposition geht extrem stark mit einer akademischen Bildung einher“, sagt Vogel. 80 bis 90 Prozent der Elite hätten einen Hochschulabschluss.

Unter Ostdeutschen gibt es aber gleich mehrere Faktoren, die einen Bildungsaufstieg erschweren. „Man erwirbt oft nicht die Abschlüsse, die nötig wären“, sagt Vogel. In der DDR habe es deutlich mehr Facharbeiter als Akademiker gegeben. Das sei nach der Wende im Osten so geblieben.

Inzwischen nähern sich die Zahlen an, doch, sagt er, lange hätten Ostdeutsche seltener akademische Abschlüsse erworben. Wer aus einem Haushalt kommt, in dem niemand studiert hat, der hat es schwerer, in Deutschland aufzusteigen.

Bis heute sei eine geringere Studierneigung im Osten zu beobachten. Hinzu komme, dass sozialwissenschaftliche Abschlüsse, die in der DDR erworben wurden, nach der Einheit entwertet worden seien, so Vogel. Damit hatten jene Ostdeutsche geringere Chancen auf Führungspositionen.

Welche Bücher hat man gelesen, welche Filme gesehen, welche Theaterstücke besucht? Wenn man von den Eltern ein solches kulturelles Kapital schon mitbekommen hat, fällt es einem leichter, sich in akademischen Kreisen zu bewegen und sich darzustellen. Lars Vogel, Politikwissenschaftler

Der hohe Anteil an Arbeiterkindern im Osten macht es ihnen auch oft schwerer, das nötige kulturelle Kapital zu erwerben. „Welche Bücher hat man gelesen, welche Filme gesehen, welche Theaterstücke besucht? Wenn man von den Eltern ein solches kulturelles Kapital schon mitbekommen hat, fällt es einem leichter, sich in akademischen Kreisen zu bewegen“, sagt Vogel.

Wer trotzdem aufsteigt, berichte oft, wie aufwendig es gewesen sei, dieses ungeschriebene Wissen nachzuholen. Aber solche Phänomene seien schwer nachweisbar, so Vogel. Klar ist hingegen, dass es im Osten weniger Möglichkeiten gibt, Führungspositionen zu bekleiden. Viele Behörden und Konzerne haben ihren Sitz in Westdeutschland.

Auch Netzwerke spielen eine Rolle

Und dann gibt es noch den Faktor Netzwerke. Es falle auf, dass Ostdeutsche oft vor allem Umgang mit Personen hätten, die einen ähnlichen Status haben, während Westdeutsche häufiger auch Kontakt zu Menschen in höheren Positionen pflegten.

„Man ist Eliten gegenüber tendenziell distanzierter und kritischer eingestellt“, so Vogel. „Einige empfinden Eliten als etwas Fernes, das nicht im Bereich des Möglichen und Wünschenswerten liegt, das als irgendwie abgehoben gilt. Und so möchte man nicht sein.“

Das allerdings scheint auch stark mit dem Begriff „Elite“ zusammenzuhängen. Im Bericht zum Stand der Deutschen Einheit von 2023 heißt es, Führungsverantwortung werde unter Ostdeutschen schon angestrebt, man begreife eine Elite teils aber als exklusiven Kreis und mit einer solchen Zugehörigkeit wolle man sich nicht exponieren.

Schneider betont Mut, die Komfortzone zu verlassen

Der Ostbeauftragte Schneider hat es entgegen der Wahrscheinlichkeit nach oben geschafft. Er ist in Erfurt aufgewachsen und kommt aus einem Arbeiterhaushalt. Fragt man ihn, was ihn angetrieben hat, Teil der politischen Elite zu werden, betont er vor allem eine Sache: „Ich habe schnell erlebt, dass ich etwas bewirken kann.“

In seinem Fall war das die Beteiligung daran, ein lokales Programmkino zu retten. Weil die SPD dieses Anliegen unterstützt habe, sei er nicht nur in die Partei eingetreten, sondern habe später auch für den Bundestag kandidiert.

Der Ostbeauftragte Carsten Schneider: „Angesichts der Herausforderungen unserer Zeit können wir es uns nicht leisten, auf ostdeutsche Perspektiven und Erfahrungen zu verzichten.“ © imago/Metodi Popow/IMAGO/M. Popow

Hat er sich dabei mal wegen seiner Herkunft benachteiligt gefühlt? Nein, eher unterschätzt, sagt er. Aber das müsse kein Nachteil sein. „Als Abgeordneter des Bundestages war ich einer unter Gleichen. Da war meine Erfahrung mit dem Ende der DDR eher ein Vorteil. Auch in schwierigen politischen Situationen wusste ich: Wir haben das geschafft, wir kriegen auch alles andere hin.“

Bevor Schneider aber im Bundestag landete, machte er zunächst eine Lehre als Bankkaufmann. Er habe nach Sicherheit gesucht. „Meine Eltern mussten wie viele nach der Wende neu anfangen. Da war es gut, dass ich schon mein eigenes Geld verdient habe.“

Entscheidend für den Aufstieg sei die Horizonterweiterung, der Mut, aus der Komfortzone herauszutreten. „Dafür sind Vorbilder und Mentoren sehr wichtig. Ich persönlich hatte keine, habe aber mit jeder weiteren Stufe, die ich erklommen habe, gemerkt: Die anderen kochen auch nur mit Wasser.“

Welche Maßnahmen helfen könnten

Mentoren sind ein Puzzleteil, das auch Vogel für hilfreich hält, um gegen das Repräsentationsproblem vorzugehen. Gerade auf dem Karriereweg bräuchte es mehr solche Programme, sagt er. Ostdeutsche müssten verstärkt gefragt werden, ob eine Führungsposition für sie denkbar ist. Noch dazu müsse ihnen vermittelt werden, wie entscheidend es sei, sich vertikale Netzwerke zu erschließen – womit Vogel Kontakte zu Führungspersonen meint.

Ähnlich viel Nachholbedarf sieht er bei der Begabtenförderung. Ostdeutsche wüssten seltener von Förderungsprogrammen und würden sich deshalb auch weniger darauf bewerben. Zugleich seien Hinweise zu erkennen, dass es bei den Förderern kaum ein Bewusstsein für die Benachteiligung gibt.

Deshalb wertet Vogel Sensibilisierung als wichtigste Stellschraube – gerade dafür, dass sich das Problem nicht von selbst erledigt. Auch, weil die Forscher den Eindruck haben, dass Ostdeutsche zu wenig mitgemeint sind, wenn es um mehr Diversität geht. „Man denkt dann eher an Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund.“ Dabei sei es entscheidend, alle benachteiligten Gruppen im Blick zu haben.

Aber wie nehmen die Eliten selbst die Repräsentationslücke wahr? „Aktuell liegt mir eine erste Auswertung des Elitensurvey 2023 vor“, sagt Schneider. „Danach besteht ein Problembewusstsein unter den Eliten, auch in den Ursachen sind sie sich weitgehend einig.“ Doch die Meinungen, ob man das Problem ernsthaft angehen sollte, gingen auseinander. Nur Eliten mit ostdeutscher Herkunft sähen Handlungsbedarf.

Diverse Teams treffen bessere Entscheidungen

Weitgehend einhellig ist auch die Meinung zur Quote: Dafür gebe es wenig Akzeptanz – sowohl in der Bevölkerung als auch in den Eliten. Das zeigten die Befragungen, sagt Vogel.

Schwierig ist dabei vor allem die Definition, wer als ostdeutsch gelten sollte. „Trotzdem sollte man Quoten generell nicht ausschließen“, findet Vogel. Allein die Diskussion habe in anderen Ländern dazu geführt, dass Maßnahmen gegen die Unterrepräsentation von Gruppen eingeführt wurden.

Man habe das Problem erkannt, sagt Schneider – und als erste Regierung auch auf der Agenda. Seit Anfang 2023 gibt es ein Konzept, um den Anteil von Ostdeutschen in Führungspositionen der Bundesverwaltung zu steigern. Für Ende Juni ist die nächste Erhebungswelle geplant. Schneider will das als „klares Signal an andere gesellschaftliche Bereiche“ verstanden wissen.

Denn auch er sieht Risiken für die Stabilität des Systems. Eine ungleiche Teilhabe wirke sich auf das Vertrauen in die Demokratie aus, sagt Schneider. „Wichtig ist aber auch: Es macht Entscheidungen messbar besser, wenn die Teams, die sie treffen, vielfältig sind. Angesichts der Herausforderungen unserer Zeit können wir es uns nicht leisten, auf ostdeutsche Perspektiven und Erfahrungen zu verzichten.“