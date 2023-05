Palmers Austritt bei den Grünen Jetzt muss er beweisen, dass es ihm wirklich leid tut

Es gibt ja noch Menschen, die an ihm festhalten, irgendwie jedenfalls. Im Hintergrund. Weil Boris Palmer doch nicht nur das Enfant Terrible der deutschen Politik ist, sondern auch anders. Ein Mann mit zwei Gesichtern, wie man in solchen Fällen so gern sagt, ein Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ein Phänomen. Und jetzt ein Fall für eine Therapie.

Wie er selbst weiß und, wichtiger noch, sagt. Öffentlich. Weil er erschüttert ist. Erschrocken über sich selbst. Und diesmal wohl so, dass es tief geht. Dass er jetzt Hilfe sucht, professionelle, ernsthaft. Wo sich doch zwei Granden der Grünen, die er immer an seiner Seite wähnte, von ihm abgewandt haben: Rezzo Schlauch und Winfried Kretschmann.

Das tut weh. Sogar ihm, von dem es heißt, er habe es es nicht so mit dem Gefühl. Aber dass die beiden den Stab über ihn brechen, die Loyalität aufkündigen, vor allem „der Rezzo“, sein Anwalt sogar gegen die Grünen, sein Berater in fast allen Lebenslagen - das hat Boris Palmer erreicht. Im Inneren. Hat ihn aufgerüttelt, durchgeschüttelt.

Boris Palmer ist erschrocken über sich selbst

Vielleicht stimmt es ja wirklich, was man hören kann, nämlich dass er am Boden zerstört ist. Da ist der Mann, der Sachen sagt, dass man meinen könnte, er habe sich, seine sich überschlagenden, aus ihm gleichsam herausquellenden Gedanken nicht im Geringsten unter Kontrolle.

Und dann ist da einer, der in rasanter Geschwindigkeit politische Lösungen formuliert, präsentiert, durchsetzt, dass es eine Art hat. Seine ganz eigene Art. Die Tübinger haben ihn deshalb dreimal gewählt: wegen seiner Leistungen.

Der Hochbegabte. Das war er schon immer, in der Schule wie im Studium. Als Politiker kann Palmer Alltag und Krise, ob Pandemie oder Geflüchtete. Tübingen, der Stadt, geht es gut. Sagen wir so: Der bekommt seine Politik gut.

Wie sagt er? Seine ernsthaften Vorsätze, darauf zu achten, dass sich derartiges nicht mehr wiederholen darf - er meint solche Ausfälle, die rassistisch und antisemitisch genannt werden können - seien nicht erfolgreich gewesen. Das kann man wohl sagen.

Und mehr noch: dass er in einer Auszeit professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und den Versuch machen wird, seinen Anteil an diesen zunehmend zerstörerischen Verstrickungen aufzuarbeiten - das spricht er aus. Es spricht für sich. Auch für ihn?

Er will doch nicht ganz ohne alle sein

.Er muss es für sich tun, ja, aber auch für die Menschen, wenn er nicht alle verlieren will. Wie die Grünen. Und er will doch nicht ganz ohne alle sein, die er enttäuscht hat, ohne seine Familie, den Rezzo, den „Kretsch“. Er will sie zurück. Das ist aus jedem Satz herauszuhören.

Er will sich entschuldigen, sagt er, was auch bedeutet, er will das loswerden, was ihn immer wieder der Arroganz, der Überheblichkeit, der Ungeheuerlichkeiten schuldig werden lässt.

Und wie genau? Boris Palmer sucht Hilfe, buchstäblich. Das geht nicht von heute auf morgen. Wie die Auszeit konkret soll, weiß er noch nicht. Dazu mag er sich nicht äußern, einmal nicht, sagt dem SWR, dazu sehe er sich derzeit nicht in der Lage.

„Die Erwähnung des Judensterns war falsch und völlig unangemessen“

Natürlich will er sich auch anders erklären, entschuldigen. Er, ein Nazi? Auch das hat ihn erschüttert: dass niemand hat verstehen können, was das in ihm aufrührt. Hat nicht sein Vater mit dem Judenstern auf der Brust gegen Unrecht demonstriert?

Sein Vater, der „Rebell vom Remstal“, von dem er dieses seltsame Gen zu haben scheint. Der Vater, Obstbauer Helmut, der bei mehr als 250 Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg als parteiloser Kandidat antrat. Der sich mit allen anlegte, wenn es ihm wichtig erschien.

Nur dass er eben nicht Oberbürgermeister wie sein Sohn war. Der so niemals hätte reden dürfen. „Die Erwähnung des Judensterns war falsch und völlig unangemessen“, das sagt Palmer.

Weiß er es wirklich? Wie oft hat er sich nachträglich abzusetzen versucht von sich selbst, von dem, was er angerichtet hat. Jetzt muss er aber beweisen, dass es ihm so leid tut, wie er sagt. Sich und allen anderen. Sonst wird es keinen mehr geben, der an ihm festhält. Auch keinen Wähler mehr.