Parteichef gibt Ziel auf Söder erteilt Ausweitung der Frauenquote in der CSU Absage

CSU-Chef Markus Söder hat sein früheres Ziel einer Ausweitung der Frauenquote in der CSU aufgegeben – und damit einer Dauer-Forderung der Frauen-Union eine Absage erteilt.

„Wir brauchen – da sind wir geläutert – auch keine weiteren Quoten in der Partei“, sagte Söder am Sonntag bei einer Landesversammlung der Jungen Union in Augsburg. Der CSU-Parteinachwuchs, der der Quote immer kritisch gegenüberstand, quittierte dies mit lautem Applaus.

In der CSU gilt in Landes- und Bezirksvorständen seit gut zehn Jahren eine Frauenquote von 40 Prozent. In den engeren Vorständen – Vorsitzende, Vizes, Schriftführer und Schatzmeister – gibt es inzwischen sogar eine verpflichtende 50-Prozent-Quote.

2019 stimmte die CSU-Basis auf einem Parteitag aber gegen eine verpflichtende 50-Prozent-Frauenquote auch für Kreisvorstände, Markus Söder unterstützte dieses Ziel damals. Die Abstimmungsniederlage war für ihn die erste empfindliche Schlappe seiner Amtszeit.

Die Frauen-Union unter Vorsitz von Sozialministerin Ulrike Scharf hat das Ziel einer Ausweitung der Frauenquote allerdings nie aufgegeben. (dpa)

Zur Startseite