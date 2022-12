Patriots für Polen und die Ukraine Eine Stütze der Luftverteidigung

Mit den Abwehrraketen vom Typ Patriot lassen sich Flugzeuge, Marschflugkörper und taktische ballistische Raketen abschießen. Sie gehören in dieselbe Kategorie von Waffensystemen wie das Modell Iris-T, über das die Bundeswehr nicht verfügt, wie es jedoch von einem Rüstungshersteller am Bodensee bereits an die Ukraine geliefert wurde.

Anders als etwa der Flakpanzer Gepard, der Geschosse im Nahbereich vom Himmel holt, sind die Patriots mit einer Reichweite von etwa 68 Kilometern auf die mittlere Distanz ausgelegt. In der Bundeswehr sind sie auch dafür vorgesehen, mittelfristig in das europäische Projekt Skyshield eingebettet zu werden, dessen dritte Komponente das System Arrow zum Abschuss von Interkontinentalraketen erst noch angeschafft werden muss.

Formal 13 Systeme im Bestand der Bundeswehr

Weil die Bundeswehr noch große Pläne mit den Patriots hat, läuft derzeit eine umfassende Modernisierung des in den achtziger Jahren angeschafften Geräts. Das bedeutet allerdings auch, dass von 13 im Buchbestand aufgelisteten Systemen längst nicht alle aktuell zur Verfügung stehen.

So funktionieren Patriot-Systeme Das Patriot-System ist mobil, die Abschussrampen können auf Lastwagen montiert werden. Erkennt das Radar ein Flugobjekt, wird computerunterstützt überprüft, ob es von Freund oder Feind stammt. Bei einem Angriff werden anfliegende Objekte mit fünf Meter langen Raketen bekämpft. Sie werden von bis zu acht auf Lastwagen montierten Startgeräten abgefeuert. (AFP)

Zwei von ihnen wurden in der Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beim Nato-Partner Slowakei stationiert - erst am Dienstag hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) das zugehörige Truppenkontingent besucht.

Patriot-Einsatz in Polen steht bevor

Drei weitere Systeme sollen nun schon sehr bald den Luftraum über Polen schützen. „Das Erkundungsteam ist aus Polen zurück“, sagte Lambrechts parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller (ebenfalls SPD) am Mittwoch dem Tagesspiegel: „Wenn wir wie geplant die dort vorhandenen Versorgungsstrukturen nutzen können, werden mit den Patriot-Abwehrraketen etwa 300 deutsche Soldatinnen und Soldaten verlegt werden – sonst entsprechend mehr.“,

Das bedeutet aber auch, dass es Deutschland den Amerikanern kaum gleichtun und ebenfalls Patriotraketen direkt an die Ukraine schicken kann. Die polnische Regierung hatte zwischenzeitlich vorgeschlagen, die von Berlin zugesagten Waffen direkt an die Ukraine weiterzugeben.

Dies war von der Bundesregierung allerdings auch deshalb abgelehnt worden, weil die Patriots als Bestandteil der integrierten Nato-Luftverteidigung dem Bündnis zur Verfügung stehen sollen, was sie in Polen auch weiterhin tun. Freilich hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erst vor wenigen Wochen Zweifel an dieser Auslegung der allianzinternen Regeln öffentlich gemacht.

Ganz ausschließen will man die Lieferung deutscher Systeme in Zukunft aber nicht - möglicherweise dann, wenn einige von ihnen wieder instandgesetzt sind. Allerdings wird darauf verwiesen, dass die komplexen Waffen, die fünf Flugziele gleichzeitig bekämpfen können, lange Ausbildungszeiten erfordern.

