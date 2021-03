Die Bundeswehr wird erneut von einem mutmaßlich rechtsextremen Vorfall belastet. Ein Spezialeinsatzkommando der hessischen Polizei stellte am Sonnabend in Glashütten (Hochtaunuskreis) bei einem Soldaten und einem mit ihm verwandten Mann Waffen, Munition, eine Handgranate, Sprengstoff sowie Schriftstücke und Datenträger sicher. Die beiden Männer wurden festgenommen. Ein dritter Verdächtiger, auch mit den beiden anderen verwandt, stellte sich am Sonntag der Polizei.

Das Amtsgericht Hanau erließ am Sonntag gegen die drei Männer im Alter von 20, 21 und 63 Jahren Haftbefehl. Den Beschuldigten werde zur Last gelegt, illegal Waffen und Munition gehortet und sich "in rechtsextremer Weise geäußert zu haben", teilten die Staatsanwaltschaft Hanau und das hessische Landeskriminalamt am Montag mit.

Die Ermittlungen führt die beim LKA angesiedelte "Besondere Aufbauorganisation Hessen - Rechts (BAO Hessen - R)". Die BAO wurde nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gegründet. Der Neonazi Stephan Ernst hatte den CDU-Politiker am 1. Juni 2019 vor dessen Haus im nordhessischen Wolfhagen-Istha erschossen.

Die Zahl der rechtsextremen Vorfälle in der Bundeswehr ist 2020 auf 229 gestiegen. Das sind 32 mehr als im Jahr zuvor. Der Militärische Abschirmdienst, der Nachrichtendienst der Bundeswehr, verzeichnete zudem 477 neue Verdachtsfälle. Das ist ein Anstieg um 363 Fälle gegenüber 2019. Aufsehen erregt vor allem das Verfahren gegen einen Soldaten der Eliteeinheit KSK. Philipp Sch. hatte auf seinem Grundstück in Sachsen Waffen und Sprengstoff vergraben. Im Mai nahm die Polizei den Oberstabsfeldwebel fest und durchsuchte Haus und Garten. Die Beamten fanden auch NS-Devotionalien. Der Soldat muss sich seit Januar vor dem Landgericht Leipzig verantworten.