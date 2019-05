Seit dem Aufstieg von rechtspopulistischen Politikern wie Trump oder Orban, Bewegungen wie Pegida und Parteien wie der AfD ist der Begriff Postfaktizität in der Öffentlichkeit omnipräsent. Er bezeichnet eine Form des politischen Diskurses, die auf die Manipulation von Gefühlen statt den Austausch rationaler Argumente setzt – losgelöst von Fakten und überprüfbaren Bezügen auf die Wirklichkeit.

Deutschland hat statistisch betrachtet keine Islamisierung zu befürchten und nimmt im internationalen Vergleich keineswegs die meisten Geflüchteten auf. Dennoch vergiften Angst, Wut und Hass zusehends das politische Klima. Dies alles wird zwar so kritisch wie intensiv diskutiert. Dabei wird allerdings ein wesentlicher Umstand verkannt: Postfaktizität geht keineswegs allein auf den Verfall politischer Tugenden oder einen Verlust journalistischer Standards zurück.

Die wohldokumentierten Lügen des amerikanischen Präsidenten stellen ebenso wenig das Problem dar wie Journalisten, die im Kampf um Klicks versucht sind, von der Realität nicht gedeckte, doch reißerische Überschriften zu machen. Der Grund für die Verbreitung postfaktischer Diskurse liegt nicht in einer auf Abwegen befindlichen Kultur. In diesem Fall könnten wir sie mit Selbstverpflichtungen von Politikern und journalistischen Formaten wie dem beliebten Faktencheck in den Griff bekommen. Stattdessen ist sie tief in der kapitalistischen Ökonomie verwurzelt. Und indem sich die kapitalistische Logik in immer mehr Lebensbereiche ausweitet, indem der Mensch selbst immer stärker zum Warenproduzenten und gar selbst zur Ware wird, breitet sich auch Postfaktizität weiter aus. Um diesen Zusammenhang zu verstehen, lohnt es sich, einen ökonomischen Denker neu zu lesen: Karl Marx.

Waren brauchen einen Nutzwert, der macht sie attraktiv

Der erste Satz in Marx’ berühmtem „Kapital“ lautet: „Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung.“ Die Ware scheint auf den ersten Blick etwas ganz Einfaches zu sein. Bei näherem Hinsehen ist sie allerdings ein „vertracktes Ding voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken“. Das liegt vor allem an ihrer Spaltung in Gebrauchs- und Tauschwert. Damit eine Ware sich verkauft, muss sie für ihre potenziellen Käufer einen Nutzen haben.

Damit sie ihrem Produzenten etwas einbringt, muss sie auch einen in Geld ausdrückbaren Tauschwert besitzen. Daraus ergibt sich ein folgenschweres Dilemma: Damit sie dies tut, reicht es vollkommen, wenn es ihren Produzenten gelingt, den potenziellen Käufern der von ihnen feilgebotenen Waren glaubhaft zu versichern, sie hätten von deren Kauf einen Nutzen. Mit der Werbung hat sich heute eine ganze Branche des Problems angenommen, den Menschen immer neue Dinge schmackhaft zu machen, von denen sie bislang nicht einmal wussten, dass sie in irgendeiner Weise nötig hätten.

Der Kreislauf der Ware ist mit ihrem Verkauf jedoch keineswegs abgeschlossen. Ganz im Gegenteil wird der realisierte Profit wieder zur Produktion neuer Waren verwendet. Kapitalismus ist aus dieser Sicht eine Tautologie: Waren werden produziert, um Profit zu realisieren, um Waren zu produzieren, um Profit zu realisieren. Im günstigsten Fall nimmt das Hamsterrad dabei kontinuierlich an Fahrt auf und wird immer größer. Das moderne Wort dafür ist Wirtschaftswachstum und stellt den heiligen Gral der heutigen Gesellschaft dar. Marx hat dies in der einfachen Formel G – W – G’ (Geld – Ware – mehr Geld) ausgedrückt, die sich ad infinitum erweitern lässt und sich dabei im Kern um nichts als sich selbst dreht.

Jägermeister: bei gleicher Rezeptur vom Rentner- zum Clubbergesöff

Eine Ware ist aus Sicht der kapitalistischen Ökonomie so gut wie eine andere, solange sie geeignet ist, ihren Wert zu realisieren. Auf diese Weise verschwinden Differenzen und wird Komplexität systematisch eingeebnet. Schließlich unterscheidet sich eine Ware von der anderen nur noch durch ihre im Grunde bedeutungslose Form. Wie gleichgültig bei Waren der Inhalt gegenüber der Form ist, zeigt beispielsweise die Entwicklung einer Marke wie Jägermeister: vom Verdauungsschnaps für Rentner zum hippen Clubgesöff. Oder Audi: von langweiligen Familienkutschen zu coolen Mackerkarren.

Waren laden sich erst dort mit Bedeutung auf, wo sie die ökonomische Zirkulation verlassen und konsumiert werden. Einem Unternehmen ist es in letzter Konsequenz gleichgültig, ob es Rollschuhe oder Rizinusöl produziert, einem Kind am Weihnachtsabend jedoch keineswegs. Solange Waren von den einen produziert und von den anderen konsumiert werden und beide Bereiche möglichst sauber voneinander getrennt sind, hält sich das Problem der Sinnlosigkeit in Grenzen.

Nun gerät diese Grenze aber zusehends ins Wanken. Das Stichwort für diesen Prozess ist die viel zitierte „Ökonomisierung der Gesellschaft“. Der Begriff bezeichnet heute eine Vielzahl paralleler Entwicklungen, die ihren Fluchtpunkt in der Verbreitung wirtschaftlicher Profitlogik und damit zugleich in einem fortschreitenden gesellschaftlichen Sinnverlust finden.

Die Warenlogik breitet sich aus, auch ins Private

Ökonomisierung bedeutet zunächst die Ausbreitung der Warenlogik in Bereiche, die bislang nicht warenförmig organisiert waren. So ist zum Beispiel die Zahl der Privatschulen in den vergangenen 25 Jahren signifikant gestiegen, in Bereichen wie der Pflege alter Menschen spielen private Dienste eine Schlüsselrolle, und die Wasserversorgung wird vielerorts privatisiert. Damit verändert sich schleichend auch die Logik, von der diese Bereiche der Gesellschaft strukturiert werden. Ob das Ziel der Profitmaximierung eine faire Verteilung solch zentraler Dinge wie Wasser oder menschlicher Hilfe herstellen kann, darf bezweifelt werden.

Des Weiteren steht ein auf Warenproduktion und Profit basierendes System vor dem Problem kontinuierlichen Wachstums. Es werden mehr und mehr Waren erzeugt, die keinen Nutzen haben und nur mit aufwendigsten Werbekampagnen an die Kunden gebracht werden können. Auch in den Händen ihrer Käufer angelangt besitzen sie immer weniger Sinn und lassen die Frage offen, wozu es sie überhaupt gibt. Macht das neue Handymodell wirklich etwas besser als das alte? Der Kauf geschieht aus einer Sehnsucht nach dem Schönen, die notwendigerweise enttäuscht wird.