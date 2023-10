Präsident des Landkreistags zur Migration „Das ganze Ausmaß der Probleme werden wir erst in drei, fünf oder zehn Jahren sehen“

Herr Sager, die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich am Freitag in der Migrationsdebatte auf Forderungen festgelegt, von der Union kam zum Treffen im Kanzleramt ein Katalog mit 26 Ideen. Für wie groß halten Sie in dieser Gemengelage die Chance, dass man sich auch tatsächlich auf Dinge einigt?

Man muss sich einigen. Das ist die ganz klare Erwartungshaltung der Kommunen und auch der Anspruch der Bürgerinnen und Bürger. Schauen Sie auf die Landtagswahlergebnisse vom Sonntag und auch auf den ARD-Deutschlandtrend von Freitag: Der zeigt, dass die Zuwanderung für die Menschen in Deutschland derzeit das vordringliche Problem ist. Es muss jetzt einfach zu einer Einigung kommen.