Razzia mit sechs Festnahmen Beschuldigte sollen 80 Migranten nach Deutschland geschleust haben

Ermittlern ist am Dienstag bei einer Razzia in Hessen und Baden-Württemberg ein Schlag gegen einen international agierenden Schleuserring gelungen. Sechs Beschuldigte wurden festgenommen, wie die Bundespolizei in München mitteilte.

Es wurden elf Wohnungen in Hessen und Baden-Württemberg durchsucht, unter anderem in Frankfurt am Main und in Wiesbaden.

Die mutmaßliche Bande soll seit November 2021 Schleusungen über die sogenannte Balkanroute organisiert haben. Dabei wird insgesamt zwölf Beschuldigten im Alter zwischen 25 und 45 Jahren vorgeworfen, etwa 80 Migranten gegen Geldzahlungen nach Deutschland geschleust zu haben.

Dem Einsatz gingen umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im bayerischen Traunstein und der Bundespolizei in München voraus. Bei den Durchsuchungen am Dienstag wurden umfangreiche Beweismittel und Bargeld beschlagnahmt. An der Razzia waren rund 260 Beamte beteiligt. (AFP)