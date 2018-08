Vermummte haben am Hambacher Forst im rheinischen Braunkohle-Revier Polizisten mit Steinen beworfen und dabei einen Beamten verletzt. Die Attacke habe sich am Freitagabend auf einer Landstraße ereignet, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der verletzte Polizist sei mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei äußerte zunächst keinen Verdacht, um wen es sich bei den Vermummten handeln könnte. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.

Streit über den Forst auch in der Kohlekommission

In der Vergangenheit war es im Konflikt um den alten Hambacher Wald immer wieder zu Angriffen auf Polizeibeamte und Beschäftigte des Energiekonzerns RWE gekommen. Er liegt im Südosten des Tagebaus Hambach und gilt als Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle.

Mehr zum Thema Nach Attacke gegen Manager Säure-Anschlag weckt Furcht vor Terror

RWE plant ab Oktober Rodungsarbeiten im Hambacher Forst für den dortigen Tagebau. Darüber war es in der frisch gegründeten Kohlekommission zu einem offenen Streit gekommen. (dpa)