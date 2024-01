Ringtausch mit Taurus geplant? Kanzleramt schweigt zu möglichem London-Deal

Die „T-Frage“, wie sie inzwischen im Berliner Regierungsviertel getauft wurde, lässt die deutsche Politik nicht los. Schon im Mai vergangenen Jahres hat die Ukraine darum gebeten, dass Deutschland ihr aus dem Bestand von rund 600 Taurus-Marschflugkörpern der Bundeswehr einige abgibt. Immer lauter wurden die Rufe auch in der Berliner Ampelkoalition, als die ukrainische Offensive zum Erliegen kam und vorerst in einen festgefahrenen Stellungskrieg mündete.

Die Taurus werden von Kampfjets aus abgeschossen und können über eine Entfernung von bis zu 500 Kilometern präzise ihre einprogrammierten Ziele treffen. Nur so – lautet das Argument der zahlreichen Befürworter in der Union, aber auch in der FDP oder bei den Grünen – könne die Ukraine russische Kommandobunker und Nachschublinien weit hinter der Front ins Visier nehmen und das militärische Patt zu ihren Gunsten auflösen.

Die Bedenken des Kanzlers

Im Umfeld von Kanzler Olaf Scholz (SPD), der im Herbst vorläufig Nein zu einer Lieferung gesagt hat, wird darauf verwiesen, dass schon die bereits verfügbaren britischen und französischen Marschflugkörper vom Typ „Storm Shadow“ diesen erhofften Unterschied nicht gebracht hätten. Juristische Bedenken wurden im Kanzleramt auch vorgebracht, weil Bundeswehrangehörige vor Ort in der Ukraine die Zieldaten einprogrammieren müssten und einem deutschen Kriegseintritt nahekommen könnte – was Scholz-Kritiker wiederum damit kontern, dass die entsprechende Ausbildung in Deutschland stattfinden könne.

In diese koalitionsinterne Streitfrage kommt nun offenbar doch wieder Bewegung. Und vielleicht hat sie auch damit zu tun, dass Ampelabgeordnete wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) oder Toni Hofreiter (Grüne) nicht noch einmal in die Verlegenheit der Vorwoche gebracht werden sollen, nur aus Koalitionsräson gegen die von der Union beantragte Taurus-Lieferung stimmen zu müssen, obwohl sie ausdrücklich dafür sind.

Das „Handelsblatt“ berichtete am Donnerstag, die Londoner Regierung habe der deutschen schon vor einigen Wochen einen Ausweg aus ihrem Dilemma angeboten. Der Vorschlag sieht demnach vor, dass Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien geliefert werden. Das würde die Briten in die Lage versetzen, der Ukraine mehr ihrer Storm-Shadow-Modelle zur Verfügung zu stellen.

Ein interessanter Gedanke. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid zu einem möglichen Ringtausch

Eine Bestätigung bleibt vorerst aus. „Wir kommentieren den Bericht nicht“, sagte eine Regierungssprecherin dem Tagesspiegel. Klar wird am Donnerstag erst einmal nur, dass allein das Kanzleramt in einen möglichen Deal mit London involviert wäre. Denn Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bekennt freimütig, ein entsprechendes Angebot nicht zu kennen, wie er der „Bild“ und „Welt“ in einem Fernsehinterview sagte. Sollte es tatsächlich Gespräche dazu mit dem Kanzleramt geben, müssten diese ergeben, „ob das tragfähig ist oder nicht“.

Kürzliches Telefonat mit London

Ein kleines Indiz dafür, dass es zuletzt regeren Kontakt gab, bietet der Terminkalender des Kanzlers. So telefonierte Scholz erst kürzlich mit dem britischen Premier Rishi Sunak. Beide waren sich der anschließend verbreiten Pressemitteilung zufolge „einig, dass die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg weiter substantiell und nachhaltig unterstützt werden muss“. Von einem sogenannten „Ringtausch“ war darin freilich keine Rede.

„Ein interessanter Gedanke“ – so lautet das Urteil von Nils Schmid, dem außenpolitischen Sprecher der SPD-Regierungsfraktion. „Alles, was der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf hilft, sollte vorbehaltlos geprüft werden.“

Sonst aber hagelte es vor allem Kritik an den noch gar nicht bestätigten Überlegungen. Sie zeigten „exemplarisch die Schwäche“ des Kanzlers, sagte der Grüne Hofreiter der Nachrichtenagentur dpa. Die Botschaft sei: „Großbritannien kann liefern, aber Deutschland nicht.“ Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter nannte einen Ringtausch laut dpa „peinlich“ für Deutschland, da er dem selbst formulierten Führungsanspruch in Europa widerspreche.