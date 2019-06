Starke Regenfälle haben in Uganda zahlreiche Erdrutsche ausgelöst, die Dutzende Menschen unter sich begraben haben. Nach ersten Informationen könnten im östlichen Bezirk Bududa rund 150 Häuser von den Erdmassen verschüttet worden sein, rund 50 Menschen würden vermisst, teilte das Rote Kreuz am Mittwoch mit. Bei fünf Menschen sei davon auszugehen, dass sie tot seien.

Mehr zum Thema Mehr als 30 Tote bei Zyklon in Simbabwe 200 Schüler warten nach Erdrutsch auf Rettung durch Armee

Bududa am Berg Elgon liegt in der Grenzregion zu Kenia. Mehr als 100.000 Menschen lebten an den Berghängen und seien gefährdet, hieß es in einer Erklärung von Regierungschef Ruhakana Rugunda. Im vergangenen Jahr waren in der Gegend 41 Menschen bei Überschwemmungen ums Leben gekommen; mindestens hundert Menschen starben 2010 bei Erdrutschen. (AFP)