Sanktionen gegen den Iran Zaudern vor der roten Linie

Schöpft Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) trotz des brutalen Vorgehens des iranischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung bestehende Sanktionsmöglichkeiten gegen den Iran nicht aus? Diesen Vorwurf erhebt der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der sich seit Wochen bemüht, den von harten Strafen und Hinrichtung bedrohten iranischen Demonstranten beizustehen. Für die Grünen ist der Angriff so heikel, dass Parteichef Omid Nouripour die Ministerin gleich mehrfach verteidigte. Baerbock verspricht eine wertegeleitete und feministische Außenpolitik. Beide Ansätze stehen nun auf der Probe.

Röttgen verlangt, Baerbock müsse alles daransetzen, die Revolutionsgarden durch die EU als Terrororganisation einzustufen. „Die Listung würde den politischen Bruch mit dem Regime in Teheran bedeuten“, sagte Röttgen dem Tagesspiegel. Damit könne die EU feststellen, dass die Verantwortung für den Terror beim Regime selber liege.

Für Teheran stelle die Terrorlistung eindeutig eine „rote Linie“ dar. Doch die EU schrecke davor zurück. Röttgen verweist auf Aussagen des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn, der warnte: „Wenn wir die Revolutionsgarden als solche auf die Liste setzen, dann wissen Sie, dass kein Weg mehr da ist für Verhandlungen zum Atomabkommen."

Das ist mühsamer, aber wirkungsvoller. Außenministerin Annalena Baerbock zur Ausweitung individueller Sanktionen gegen Verantwortliche der Revolutionsgarden

Die Bundesregierung hält ungeachtet der Eskalation durch das Regime daran fest, das Atomabkommen zu retten. Man verhandle nicht, weil man sich Illusionen über die Absichten Teherans mache, heißt die Begründung. Allerdings führt das Auswärtige Amt (AA) nicht diesen Grund gegen eine Aufnahme der Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste an. Baerbock strebe die Listung durchaus an, erklärte das AA kürzlich. Sie verweise aber darauf, dass rechtliche Hürden genommen werden müssten.

Auch die Ministerin selbst hat die Kritik zurückgewiesen. In den vergangenen Monaten seien Dutzende von Anführern der Revolutionsgarden individuell gelistet worden, erklärte sie. Nur dieses führe dazu, dass sie nicht mehr in die EU einreisen, hier Gelder parken „oder hier einfach so shoppen gehen“ können. Verantwortliche könnten gezielt getroffen werden. „Das ist mühsamer, aber am Ende wirkungsvoller“, betonte die Politikerin.

Röttgen ist dagegen überzeugt: „Die Aussage der Außenministerin, es brauche zur Terrorlistung der Revolutionsgarde Ermittlungen oder Verurteilungen in der EU, ist rechtlich falsch.“ Dies habe ihr Ministerium auch in der Antwort auf eine kleine Anfrage klargestellt. Er frage sich, warum die Ministerin die falsche Rechtsauffassung wiederhole. Der Europäische Gerichtshof habe klargestellt, dass zur Terrorlistung auch Ermittlungen und Verurteilungen aus andren Rechtsstaaten herangezogen werden können. Röttgen weiter: „Eine solche Verurteilung der Revolutionsgarden liegt in den USA durch ein Bundesgericht vor.“

Experten bewerten das Ringen um die Terrorlistung uneinheitlich. Zwar seien die formalen Hürden dafür „definitiv überwindbar“, sagte Iran-Spezialist Cornelius Adebahr von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Dies bedeute aber nicht, dass der Europäische Gerichtshof dem folgen müsse. „Nichts wäre schlimmer, als wenn diese prominent erstrittene Maßnahme vom Gericht kassiert würde, etwa weil die Garden als eine offizielle Armee und nicht als eine Terrorgruppe gelten“, warnt er.

Zu einem Umsteuern des Regimes werden Sanktionen absehbar nicht führen. Christian von Soest, Sanktionsexperte beim German Institute for Global and Area Studies.

Adebahr ist auch aus politischen Gründen gegen eine Listung. Diese habe in ihren möglichen Auswirkungen wie Einfrieren von Vermögen oder Einreisesperren „keinen Mehrwert gegenüber bestehenden Sanktionen“. Die damit verbundene Symbolik allein wiederum helfe nicht den Iranern, die ihr Leben riskierten. „Statt pauschaler Sanktionierung einer staatlichen Einheit wäre es besser, nach und nach alle Verantwortlichen für die Unterdrückung individuell zu listen – und gleichzeitig den Protestierenden direkte Hilfe zukommen zu lassen“, rät der Iran-Spezialist.

Dagegen spricht sich Christian von Soest vom German Institute for Global and Area Studies (Giga) eindeutig dafür aus. „Die EU-Listung der Revolutionsgarden wäre politisch folgerichtig und hätte eine deutliche Signalwirkung und potenziell bedeutende wirtschaftliche Konsequenzen“, sagte der Sanktionsexperte. Der Schritt schränke auch den Handlungsspielraum des Regimes ein. Er räumt aber ein: „Zu einem Umsteuern des Regimes werden Sanktionen absehbar nicht führen.“

Diese Hoffnung hegt auch Röttgen nicht. „Niemand behauptet, dass durch unsere Sanktionen, die Revolution zum Erfolg getragen würde“, meinte er. Aber die Menschen im Iran, die „todesmutig für ihre Freiheit kämpfen“, erwarteten zu Recht, dass Deutschland und die EU alles Mögliche unternehmen, um sie dabei zu unterstützen. Es gehe „um das klare Signal, dass wir auf Ihrer Seite stehen und darum, dem Regime das Leben so schwer wie möglich zu machen“.

