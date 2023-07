„Sie werden es schon packen“ Syrischer Geflüchteter als Bürgermeister in Ostelsheim vereidigt

In Ostelsheim im baden-württembergischen Landkreis Calw ist der syrische Geflüchtete Ryyan Alshebl am Freitagabend als Bürgermeister vereidigt worden. Bei der Wahl Anfang April hatte er als parteiunabhängiger Kandidat mehr als 55 Prozent der Stimmen in der Gemeinde mit rund 2.500 Einwohnern erhalten.

Der katholische Pfarrer Anton Gruber sprach mit Blick auf den Ort von einer Atmosphäre des Miteinanders, die sich auch in der Wahl des ersten syrischen Geflüchteten zum Bürgermeister in ganz Deutschland zeige. Der evangelische Pfarrer Jochen Stolch trug bei der Veranstaltung ein von ihm selbst geschriebenes Gedicht vor. Darin heißt es unter anderem: „Ja, - wir sind gewiss: Sie werden es schon packen, Sie, Herr Alshebl, kriegen das gebacken.“ (KNA)