Die Islamisten-Miliz Al-Schabaab hat bei der Erstürmung eines Gefängnisses in Somalia nach Polizeiangaben mindestens sieben Soldaten getötet. Die Extremisten teilten mit, sie hätten mindestens 400 Insassen zur Flucht verholfen. „Es war eine höllische Schlacht“, sagte ein Wachposten des Gefängnisses in der Region Puntland der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Die Extremisten seien gut bewaffnet gewesen und hätten in der Nacht aus mehreren Richtungen angegriffen.

„Wir haben uns gewehrt, aber schließlich sind sie mit Gewalt und Einsatz von Sprengstoff ins Zentralgefängnis eingedrungen. Sie befreiten die Häftlinge und nahmen die meisten mit.“

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Mindestens 17 Tote Anschlag auf Hotel in Mogadischu

Ein Al-Schabaab-Sprecher sagte, unter den Gefangenen seien Frauen und Männer gewesen, die der Gruppe angehörten und seit über zehn Jahren im Gefängnis gesessen hätten. Die Miliz verübt häufig Angriffe in dem ostafrikanischen Land mit dem Ziel, die Zentralregierung in Mogadischu zu stürzen. Sie kämpft für die Errichtung eines islamistischen Staates. (Reuters)