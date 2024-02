SPD-Abgeordneter Diaby über Rechtsextremismus „Was muss man machen, damit das endlich mal aufhört?“

Herr Diaby, in den elf Jahren, in denen Sie im Bundestag sitzen, wurden bereits drei Anschläge auf Ihr Bürgerbüro in Halle verübt. Nach einem Brandanschlag im Mai 2023 war es monatelang geschlossen. Können Sie nun wieder dort arbeiten?

Seit vier Wochen. Die Renovierung hat sich hinzogen.

Ein Obdachloser hatte vor Ihrer Tür Feuer gelegt …

… und der Rauch ist nach drinnen gezogen und hat sich auf den Wänden, Möbeln und Büchern festgesetzt. Meine Mitarbeiter waren über ein halbes Jahr lang in die SPD-Geschäftsstelle ausquartiert, wo sie sich jeden Tag einen Schreibtisch suchen mussten, der gerade frei war. Das lässt einen nicht kalt. Man fragt sich: Was muss man machen, damit das endlich mal aufhört?

Haben Sie Sicherheitsvorkehrungen getroffen?

Seit dem ersten Anschlag vor neun Jahren muss man bei uns klingeln, mehr nicht. Vorher war die Tür zu meinem Bürgerbüro offen. Naiv, wie ich bin, wollte ich, dass jeder rein kann, wann er will. So sah ich meine Rolle als frei gewählter Abgeordneter: „Setzen Sie sich doch bitte. Kaffee? Was kotzt Sie – auf Deutsch gesagt – an?“ Das war meine Vision, meine Illusion. Nachdem bei uns 2015 die Scheiben eingeworfen worden waren und 2020 mehrmals auf das Fenster geschossen worden ist, hatten meine Mitarbeiter berechtigterweise Angst. Danach richte ich mich natürlich.

Zur Person Karamba Diaby, 62, sitzt seit 2013 für die SPD im Bundestag. Diaby wurde im Senegal geboren und studierte zunächst Biologie und Geologie an der Universität Dakar. 1985 kam er über ein Stipendium in die DDR, studierte Chemie an der Universität Halle und promovierte dort. 2008 trat er der SPD bei und war Stadtrat in Halle. In den Bundestag wurde er als erster in Afrika geborener schwarzer Mensch in Deutschland gewählt. 2021 errang er auch das Direktmandat in seinem Wahlkreis. Er ist unter anderem Mitglied im SPD-Fraktionsvorstand und im Auswärtigen Ausschuss. 2015, 2020 und 2023 gab es Angriffe auf sein Bürgerbüro in Halle, zuletzt einen Brandanschlag. Karamba Diaby © Niklas Gerlach

Der Brandstifter vom vergangenen Jahr wurde vor Gericht als schuldunfähig eingestuft und in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht. Die Gerichtssprecherin erklärte, man gehe bei der Tat von keiner politischen Motivation aus. Wie finden Sie das Urteil?

Als Politiker steht es mir nicht zu, die Arbeit der Justiz zu bewerten. Mein Team und ich kannten den Mann bereits vor dem Anschlag. Er hat über ein Jahr lang Briefe mit Beleidigungen und Drohungen in unseren Briefkasten geworfen. Deshalb halte ich es für keinen Zufall, dass er unsere Tür anzündete. Am Tag, als er den Anschlag verübte, hat er vor dem Schaufenster gestanden und gestikuliert. In der Nacht legte er Feuer. Passanten, die das bemerkten, haben ihn festgehalten. Für diese Zivilcourage bin ich sehr dankbar.

Kürzlich wurde ein Geheimtreffen zwischen AfD-Politikern und Rechtsradikalen aufgedeckt, auf dem die Zwangsumsiedlung von Millionen Deutschen mit ausländischen Wurzeln besprochen wurde. Die AfD-Fraktionsvorsitzenden in den ostdeutschen Ländern haben angekündigt, mit der Umsetzung der sogenannten „Remigration“ zu beginnen, wenn sie an die Regierungen kommen. Spitzt sich die Situation in Halle seitdem weiter zu?

Nein. Die Menschen, denen ich begegne, sind bestürzt. Auch in Halle sind 16.000 Menschen auf die Straße gegangen. Es ist schon beeindruckend, wie viele Menschen zurzeit gegen Rechts demonstrieren.

Ich fühle mich als Ostdeutscher. Karamba Diaby

Die AfD hat seitdem jedoch Mitglieder hinzugewonnen. Hatten Sie auch unangenehme Begegnungen?

Im Internet fühlen sich natürlich manche in ihren Hasskommentaren bestärkt, aber persönlich habe ich bislang ausschließlich Unterstützung erfahren. Ich war neulich in einem Gymnasium, wo ich zwei Stunden lang mit Schülern sprach, weil sie so viele Fragen hatten. Was die Bundesregierung tut, um die Spaltung zu überwinden? Ob ein Verbot der AfD sinnvoll sei? Und natürlich auch, ob ich persönlich Angst habe?

Haben Sie denn Angst?

Nein. Angst wäre nicht hilfreich. Natürlich mache ich mir Gedanken darüber, wie es gelingt, möglichst viele Menschen dafür zu sensibilisieren, welche Gefahren vom Rechtsextremismus ausgehen.

Jetzt gibt es mit dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“ eine neue linkskonservative Partei, die wahrscheinlich der AfD einen Teil der Stimmen abnimmt. Ist das hilfreich?

Es ist noch zu früh, als dass ich etwas zu der Partei sagen könnte. Aber die Thesen, die Sahra Wagenknecht aufstellt, wie zum Beispiel, dass Einwanderung Lohndumping auf dem deutschen Arbeitsmarkt bringe – das sagt die AfD auch.

Spuren des Brandanschlags an der Eingangstür zu Karamba Diabys Bürgerbüro in Halle. © dpa/Heiko Rebsch

Wagenknechts Credo ist, die Migration zu begrenzen.

Die Zahlen steigen, das ist Realität. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Deutschland Grenzen nicht ausreichend schützt, sondern dass es so viele Krisen in der Welt gibt. Deshalb ist es so wichtig, Fluchtursachen zu bekämpfen.

Selbst ein reiches Land wie Deutschland ist damit überfordert.

Aber wir müssen unseren Teil dazu beitragen, Menschen zu unterstützen, damit sie in ihren Heimatländern eine Perspektive haben. Niemand verlässt freiwillig seine gewohnte Umgebung. Auch ich habe nicht freiwillig den Senegal verlassen. Ich bin nicht verfolgt worden, aber ich konnte dort nicht studieren, weil mir das Geld dafür fehlte. Ich bin Waise. Meine Mutter starb, als ich drei Monate alt war, mein Vater, als ich sieben Jahre alt war. Wenn ich kein Stipendium für die damalige DDR bekommen hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, wegzugehen.

Man täuscht sich, wenn man glaubt, dass die AfD-Wähler arbeitslos seien. Das sind zum Teil sehr gut situierte Leute. Karamba Diaby

Bei der Suche nach Gründen für den AfD-Erfolg heißt es häufig, dass bereits in der DDR rassistische Haltungen verbreitet waren. Was waren Ihre Erfahrungen, als Sie 1986 nach Halle kamen?

Rassismus war in der DDR für mich kein Thema. Ich wohnte in einem Wohnheim extra für Chemiestudenten zusammen mit meinen deutschen Kommilitonen, mit denen ich mich anfreundete. Insofern war ich privilegiert gegenüber den Vertragsarbeitern aus Angola oder Mosambik, die isoliert von DDR-Bürgern untergebracht waren.

Was war die größte Umstellung für Sie, als Sie in die DDR kamen?

Die Sprache, klar. Außerdem ist der Senegal zwar ein armes, aber ein freies Land. Ich war dort in der Studentenbewegung engagiert und organisierte Proteste für mehr Bildungsgerechtigkeit. In der DDR kriegte ich erst mal gesagt: „Stopp, bei uns nicht!“ Das musste ich akzeptieren, weil ich studieren wollte. Ich kam ja nicht, um die DDR zu verändern.

Wie haben Sie die Demonstrationen in der Wendezeit erlebt?

Ich habe sie von außen beobachtet, auch mit Angst, weil ich dachte: Wenn dieser Staat, der dir das Stipendium gegeben hat, verschwindet, was wird dann aus dir? Der DAAD hat dann mein Stipendium übernommen.

Eine weitere Erklärung für den AfD-Erfolg lautet, dass die ehemaligen DDR-Bürger nach der Wende selbst diskriminiert wurden: durch Westdeutsche. Haben Sie das auch so erlebt?

Als die Betriebe abgewickelt wurden, haben viele ihre Jobs verloren. Meine Schwiegermutter hat in den Leuna-Werken mit 16 eine Ausbildung gemacht und dort jahrzehntelang als Kranfahrerin gearbeitet. Als die Treuhand den Betrieb verkaufte, war sie eine der Ersten, die gehen mussten. Auch ich war damals arbeitslos.

Wie lange?

Ein halbes Jahr. Ich war frisch promoviert, in Rekordzeit, sehr stolz darauf. Doch als Berufsanfänger hatte ich bei den vielen gestandenen Chemieingenieuren, die auf dem Arbeitsmarkt waren, keine Chance. Sozialhilfe zu kassieren, war nie mein Ding. Deshalb habe ich bei Gericht gedolmetscht und als ABM-Kraft sogenannte freizeitpädagogische Tätigkeiten zum Thema Umwelt und interkulturelle Arbeit gemacht. Ich fühle mich als Ostdeutscher. Dazu gehört auch, dass mich mit der Mehrheit dort ein Schicksal verbindet – gut ausgebildet zu sein und beruflich völlig neu anfangen zu müssen.

Ich habe geschrien. Daraufhin sind sie abgehauen. Die waren feige. Karamba Diaby über den Moment, als Nazis ihn 1990 zusammenschlugen

Die Massenarbeitslosigkeit der 90er Jahre ist lange her. Warum kommt die Wut der Ostdeutschen erst zeitverzögert?

Wir haben im Sommer zwar das Rentenniveau im Osten an das im Westen angeglichen, aber es gibt immer noch soziale Verwerfungen. Doch man täuscht sich, wenn man glaubt, dass die AfD-Wähler arbeitslos seien. Das sind zum Teil sehr gut situierte Leute, die sagen: Weil so viele Ausländer kommen, ist der Wohlstand in Gefahr.

Hat der Rassismus in den vier Jahrzehnten, in denen Sie in Deutschland sind, abgenommen oder nimmt er sogar zu?

Es gibt Wellen. Nach der Wende gab es in Halle-Neustadt, wo ich damals wohnte, starke Nazi-Gruppierungen. Aus meinem Fenster im achten Stock des Studentenwohnheims konnte ich in die Wohnung im Nachbarhaus sehen, in der eine Reichskriegsflagge hing. Die Polizisten waren damals nicht sensibilisiert und haben bestimmte Nazi-Symbole nicht erkannt. Das waren dunkle Zeiten. Gegenüber meines Wohnheims war eine S-Bahn-Station. In der Bahn haben Rechte einem Vertragsarbeiter aus Mosambik, Vater von vier Kindern, in die Augen gestochen.

Halle-Neustadt wurde als eine der größten Planstädte der DDR errichtet (Archivbild). © Getty Images/Alexander Koerner

Sie selbst wurden damals zusammengeschlagen.

Am 28. Mai 1990 um 20 Uhr 30.

Das wissen Sie noch so genau.

Klar. Ich bin in den Bus eingestiegen, lese. Ich steige aus, eine Gruppe junger Männer hinterher. Draußen sagte einer zu mir: „Du bist gerade schwarzgefahren.“ Ich antwortete, dass ich eine Monatskarte hätte. Dann sind sie auf mich losgegangen. Ich habe mich verteidigt. Dabei ist meine Brille kaputtgegangen. Am nächsten Tag bin ich zum Arzt gegangen. Eine Ärztin hat mir eine Bescheinigung geschrieben, damit ich eine neue Brille bekomme. Diese habe ich noch, wenn mir jemand nicht glaubt.

Wie haben Sie die Angreifer in die Flucht geschlagen?

Ich habe geschrien. Daraufhin sind sie abgehauen. Die waren feige.

Es war der geistige Wegbereiter für die AfD. Karamba Diaby über Thilo Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“

Haben Sie damals nicht überlegt, in den Westen zu gehen?

Nein, nie. Im Lauf der 90er kehrte Normalität ein. Dann kam die nächste Welle: Die DVU zog 1998 in den Landtag ein: Sie kam von null auf 12,9 Prozent. Nach der Jahrtausendwende war wieder Ruhe mit rassistischen Anfeindungen, bis zu Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“, durch das rassistische, menschenverachtende Thesen in die breite Öffentlichkeit getragen wurden …

… die Kernthese lautet, dass die deutsche Gesellschaft verdumme, weil bildungsferne Deutsche und bildungsferne muslimische Migranten mehr Kinder kriegten. Das Buch stand in den Jahren 2010 und 2011 21 Wochen lang auf Platz 1 der „Spiegel“-Bestseller-Liste …

… es war der geistige Wegbereiter für die AfD. Die Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015 hat Alexander Gauland dann genutzt, um zu suggerieren, dass unser Land überrannt werde. Damit sind rassistische Stimmungen wieder salonfähig geworden.

Doch noch ist die Stimmung weniger bedrohlich als in den 90ern, als junge Männer mit Springerstiefeln auf den Marktplätzen standen.

Vielleicht hat die physische Gewalt auf der Straße abgenommen. Aber verbale Gewalt ist auch Gewalt. Was sich in den sozialen Medien abspielt, ist für mich fast unerträglich. Wenn man nicht mehr irgendetwas posten kann, ohne dass sich Leute mit großer Aggressivität darauf stürzen. Gott sei Dank habe ich seit ein paar Jahren Unterstützung vom Verein HateAid. Wenn mir ein Kommentar auffällt, mache ich einen Screenshot und sie prüfen, ob er strafbar ist. Ich mache das auch, um denen, die so etwas schreiben, nicht den Eindruck zu vermitteln, dass mir das egal ist.

Haben Sie ein Beispiel?

Hier ist ein Post, den ich extra gespeichert habe. „Sie sollten Ihre Kraft lieber in Ihrer Heimat in Afrika widmen. Den Menschen dort Gutes tun. Ich bin der Meinung, Sie werden hier nicht gebraucht.“ Unterschrieben mit Klarnamen. Das ist nicht strafbar, fällt unter freie Meinungsäußerung. Trotzdem wird mir das Recht zur Teilhabe abgesprochen, der ich deutscher Staatsbürger bin, vier Jahrzehnte hier Steuern gezahlt habe, ehrenamtlich in vielen Vereinen aktiv war und direkt gewählter Abgeordneter bin. Das spielt alles keine Rolle. Nur das Aussehen spielt eine Rolle.

Sie sind passionierter Kleingärtner, eine Gruppe, die nicht als besonders weltoffen gilt. Täuscht der Eindruck?

Ich erlebe Kleingärtner als sehr aufgeschlossen. Zum ersten Mal war ich für meine Doktorarbeit Mitte der 90er mit einem Messgerät in Kleingärten von Halle unterwegs. Die Arbeit ging um die Schadstoffbelastung in den Böden der Gärten. Ich wurde oft damals zum Kaffee eingeladen. Vor fünf Jahren haben meine Frau und ich selbst eine Parzelle gepachtet. Wir erleben unsere Nachbarschaft als sehr nette Gemeinschaft. Wir unterhalten uns über den Gartenzaun. Mein Nachbar pflanzt auch Okraschoten an. In den 34 Jahren, in denen ich mit Kleingärtnern zu tun habe, bin ich noch nie rechtsextremen Haltungen begegnet.

Fürchten Sie, dass das gesellschaftliche Gefüge kippen könnte, wenn die AfD im Herbst bei den Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern stärkste Kraft wird?

Bis zum Herbst ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir Politiker vor Ort müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen und gleichzeitig unsere Werte verteidigen. Denjenigen, die der AfD hinterherlaufen, müssen wir sagen: „Du musst wissen, wen du da wählst. Aber deine Probleme, die nehme ich ernst. Die lösen wir.“

Viele Politiker glauben, es würde helfen, den AfD-Wählern in ihrem Hauptkritikpunkt entgegenzukommen und die Migration mit Maßnahmen zu begrenzen, die bis vor kurzem undenkbar waren: zum Beispiel Zentren außerhalb Europas einzurichten, in denen über Asylanträge entschieden wird. Was halten Sie davon?

Ich bin da sehr skeptisch. Aber ich sehe auch, dass wir dringend ein einheitliches europäisches Asylsystem brauchen. Wenn die Einrichtung solcher Zentren Teil der Kompromisse mit den anderen europäischen Ländern ist, müssen dort die Menschenrechte eingehalten werden: Familien und Kinder müssen besonders geschützt werden und so weiter. Meine Fantasie stößt allerdings an Grenzen, wie das außerhalb Europas sichergestellt werden soll.

Es gibt Menschen mit migrantischen Wurzeln, die ans Auswandern denken. Kennen Sie auch welche?

Nein. Das hieße ja, dass man aufgegeben hat. Dieses Land ist zu schön, um es Menschen zu überlassen, die nur Hass und Hetze verbreiten.