Spionageaffäre Mehrheit hält AfD-Politiker für unseriöser als andere

Eine Mehrheit der Bürger hält laut einer Forsa-Umfrage Politiker der AfD generell für unseriöser als die anderer Parteien. Entsprechend äußerten sich 54 Prozent in der am Montag veröffentlichten Erhebung für das Magazin „Stern“.

35 Prozent der 1000 Befragten halten die möglichen Verstrickungen von AfD-Europakandidaten im Zusammenhang mit prorussischen Desinformationskampagnen und mutmaßlicher chinesischer Spionage hingegen für Einzelfälle.

Unter den AfD-Anhängern halten 86 Prozent die bekanntgewordenen Vorgänge für Einzelfälle. Unter Anhängern der anderen Parteien stufen hingegen zwei Drittel AfD-Politiker als generell weniger seriös als Politiker anderer Parteien ein.

Vor einer Woche war ein Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, in Dresden festgenommen worden. Der Generalbundesanwalt wirft ihm Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall vor. Der Deutsche chinesischer Herkunft soll Informationen aus dem EU-Parlament weitergegeben und chinesische Dissidenten in Deutschland ausgespäht haben. (dpa)