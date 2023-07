Statistische Bundesamt Zahl der Adoptionen in Deutschland nahezu konstant

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 3820 Kinder adoptiert worden. Damit ging die Zahl im Vorjahresvergleich minimal um 0,6 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.

Der weitaus größte Teil (69 Prozent) wurde laut den Angaben von Stiefmüttern oder Stiefvätern adoptiert. Weitere 3 Prozent wurden durch Verwandte angenommen, 27 Prozent durch nicht verwandte Menschen.

Laut Bundesamt befindet sich die Zahl der Adoptionen in Deutschland bereits seit etwa zehn Jahren auf einem recht konstanten Niveau. Zum Vergleich: Zwischen 1991 und 1998 hatte die Zahl der Adoptionen dagegen noch zwischen etwa 7100 und 8700 Fällen und damit etwa doppelt so hoch gelegen.

Trend zu mehr Adoptionen von Säuglingen und Kleinkindern hält an

Gründe für den Rückgang sehen Experten unter anderem in den Fortschritten in der Reproduktionsmedizin.

Stiefväter und Stiefmütter adoptieren inzwischen deutlich häufiger als früher auch bereits Säuglinge oder Kleinkinder. Statistische Bundesamt in Wiesbaden

Im vergangenen Jahr war mehr als jedes zweite Adoptivkind (54 Prozent) unter drei Jahren alt, zwei Jahre zuvor lag dieser Anteil lediglich bei 49 Prozent. Zehn Jahre zuvor hatte den Zahlen zufolge nur etwa jedes dritte und vor 20 Jahren sogar nur jedes vierte Adoptivkind zu dieser Altersgruppe gezählt. „Damit hält der Trend zu mehr Adoptionen von Säuglingen und Kleinkindern an“, erklärten die Statistiker.

Der Hintergrund sei vor allem ein Wandel in Stieffamilien. „Stiefväter und Stiefmütter adoptieren inzwischen deutlich häufiger als früher auch bereits Säuglinge oder Kleinkinder“, hieß es.

Laut Bundesamt stieg unter den adoptierten Säuglingen und Kleinkindern der Anteil der Stiefkindadoptionen in den letzten 20 Jahren von 6 Prozent auf 63 Prozent.

Dagegen befindet sich der Anteil der internationalen Adoptionen weiter auf niedrigem Niveau. Ihr Anteil betrug 2022 lediglich 3 Prozent. Zum Vergleich: Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2012, war der Anteil mit neun Prozent noch dreimal höher.

Für eine Adoption vorgemerkt waren Ende 2022 insgesamt 922 Kinder und Jugendliche. Das waren zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Adoptionsbewerbungen um 6 Prozent auf 4389. (dpa)