Strafverfolgung der Klima-Kleber Bilden die Aktivisten eine „kriminelle Vereinigung“?

Ob die Aktivisten der „Letzten Generation" eine kriminelle Vereinigung sind oder nicht, entzweit Juristen, Wissenschaftler und Politiker. In unserer Serie „3 auf 1" erklären drei Expert:innen, was jetzt zu tun ist.

Protesthandlungen nicht Selbstzweck

Dieter Rucht, Protestforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).

Juristisch besteht ein Interpretationsspielraum. Die Letzte Generation (LG) ist nach der Definition von § 129 StGB Absatz 2 gewiss eine Vereinigung. „Kriminell“ würde aber eine Beteiligung erst dann, wenn „deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist“ (Absatz 1). Zweck der LG ist erklärtermaßen die Verhinderung einer Klimakatastrophe. Die Durchführung von Protesten inklusive von Blockaden und anderen illegalen Aktionen ist nach dem Selbstverständnis der Gruppe ein probates Mittel zur Erreichung dieses Zweckes.

Wird diese Intention anerkannt, so liegt kein Strafbestand im Sinne von § 129 vor, was allerdings die Feststellung anderer Straftatbestände – etwa Nötigung - nicht ausschließt. Wird dagegen die klimapolitische Zielsetzung der LG bestritten, so wäre darzulegen, dass illegale Protesthandlungen zum eigentlichen Zweck der Gruppe aufgerückt sind. Dafür sehe ich keine Anhaltspunkte. Im allgemeinen Sprachverständnis ist die Etikettierung der LG als „kriminelle Vereinigung“ ohnehin deplatziert.

Gegen Kriminalisierung

Canan Bayram, Rechtsanwältin, Bundestagsabgeordnete (Grüne) und Obfrau ihrer Partei im Rechtsausschuss.

Der Letzten Generation geht es vorrangig nicht darum, Straftaten zu begehen, sondern gewaltfrei auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes hinzuweisen. Dabei berufen sie sich auf die Verpflichtung des Staates, sich an das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klima-Abkommen zu halten. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Dringlichkeit der drohenden Klimakrise können auch rechtswidrige Protestformen als legitimes Mittel erscheinen, sodass es im Einzelfall zu strafbarem Verhalten kommen kann. Gerade bei Demonstrationen ist zu beachten, dass die Versammlungsfreiheit und deren liberales Verständnis ein wesentliches Funktionselement der Demokratie ist.

Diese durch Kriminalisierung bestimmter Protestformen einzuschränken, wäre rechtsstaatlich bedenklich. Insoweit würden ähnliche Fragen bei den sogenannten „Bauerprotesten“ aufgeworfen werden, weil diese mit ihren Traktoren den Verkehr großflächig lahmlegen. Jedenfalls derzeit ist schon tatbestandlich die Bildung einer kriminellen Vereinigung gemäß § 129 Strafgesetzbuch noch nicht erfüllt und es ist zu hoffen, dass es so bleibt.

Keine Gefahr

Inga Schuchmann, Juristin an der Humboldt-Universität, forscht zu politischem Strafrecht und politischen Strafprozessen.

Damit die bloße Mitgliedschaft in einer Vereinigung zur Straftat wird, müssen ihr Zweck oder ihre Tätigkeit auf die Begehung von (nicht nur bagatellhaften) Straftaten gerichtet sein (§ 129 Absatz 1 StGB). Manche vertreten, dass dies immerhin auf einen Teil der Letzten Generation zutreffe. Dafür spricht, dass die Errichtung von Straßenblockaden von der aktuellen Rechtspraxis als strafbare Nötigung eingeordnet wird. Überzeugender ist es allerdings, darüber hinaus zu verlangen, dass die Straftaten auch eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen und unter diesem Blickwinkel von einigem Gewicht sind.

Das folgt unter anderem aus dem rechtsstaatlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Angesichts der weitreichenden Ermittlungsbefugnisse, die mit dem Anfangsverdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung einhergehen, ist diese Schwelle ernst zu nehmen. Die Straßenblockaden der Letzten Generation mögen für manche lästig sein, eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit sind sie nicht.