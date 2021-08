Der Anteil junger Menschen in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Tiefstand erreicht. Zum Jahresende 2020 waren von den 83,2 Millionen Menschen in Deutschland 8,4 Millionen in dieser Altersgruppe, was 10,1 Prozent der Bevölkerung entspricht, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zum Tag der Jugend am Donnerstag mitteilte. Mit Ausnahme des Jahres 2015 nehmen die Zahl und der Anteil der Jugendlichen in Deutschland schon seit 2005 stetig ab.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Gruppe junger Menschen wurde laut Statistikamt zuletzt immer kleiner. Es handele sich nun um die niedrigste Zahl - absolut und anteilig an der Bevölkerung - seit Beginn der Statistik 1950.

Die ab Mitte der 1990er-Jahre geborenen Menschen werden mitunter auch als „Generation Z“ bezeichnet. Die Altersstruktur unterscheidet sich im bundesweiten Vergleich regional sehr stark. Den höchsten Anteil der 15- bis 24-Jährigen hatte demnach Bremen mit 11,1 Prozent. In Baden-Württemberg lag der Anteil bei 10,8 Prozent, in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bei 10,6 Prozent.

Am niedrigsten war der Anteil der jungen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mit 8,2 Prozent, Sachsen-Anhalt mit 8,1 Prozent und Brandenburg mit 7,9 Prozent. Im Schnitt der 27 EU-Staaten lag der Anteil der jungen Menschen mit 10,6 Prozent etwas höher als in Deutschland.

Am höchsten war der Anteil der jungen Menschen in Deutschland mit jeweils 16,7 Prozent in den Jahren 1982, 1983 und 1984. Alleine 1983 lebten hierzulande 13,1 Millionen 15- bis 24-Jährige, 4,6 Millionen mehr als zuletzt 2020. Das lasse sich auf die geburtenstarken Jahrgänge - die sogenannten Babyboomer - zurückführen, die zu Beginn der 1980er-Jahre im jugendlichen Alter waren, so die Statistiker. (kna)