Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach dem Terroranschlag in Wien die österreichische Botschaft in Paris besucht. „Der (Anschlag) zeigt den Willen unserer Feinde, das anzugreifen, was Europa ist“, sagte Macron am Dienstag vor dem Botschaftsgebäude. Europa sei ein Ort der Freiheit, der Kultur und der Werte. Man werde die Geißel des Terrorismus bekämpfen, so der Präsident weiter.

Macron trug sich in der Botschaft in ein Kondolenzbuch ein. „In Freude wie in Trauer werden wir vereint bleiben“, schrieb er auf Deutsch in das Buch, wie ein Foto bei Instagram zeigte. Man werde zusammenhalten, hieß es weiter auf Französisch.

Macron hatte Österreich bereits zuvor Hilfe zugesagt. „Frankreich steht Österreich zur Seite und ist bereit, Unterstützung zu leisten“, schrieb er am Dienstag auf Twitter. „Europa ist solidarisch, geeint und entschlossen“, hieß es außerdem auf Französisch, Deutsch und Englisch. In Frankreich hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Anschläge mit islamistischem Hintergrund gegeben. (dpa)