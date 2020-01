Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) will sich dafür einsetzen, dass ein Schloss im Süden des Bundeslandes nicht in die Hände eines Rechtsextremisten fällt. „Wir werden alles dafür tun, um das zu verhindern“, sagte Maier am Dienstag. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass ein bekannter Rechtsextremist das Schloss im Eisfelder Ortsteil Bockstadt kaufen will.

Laut Maier ist es aber nicht die einzige Immobilie, die der Mann im Blick hat. „Mittlerweile erfahren wir früh von solchen Plänen“, sagte Maier und betonte, dass immer auch die Verkäufer in der Verantwortung stünden, die es sich nicht zu einfach machen dürften, ihre Immobilie an Rechtsextremisten zu verkaufen.

Mehr zum Thema Kampf gegen Rechtsextremisten Drei Innenminister fordern Verbot von Combat 18

Als Interessent gilt ein Neonazi, der ebenfalls im Kreis Hildburghausen eine Gaststätte betreibt und im Thüringer Verfassungsschutzbericht als Rechtsextremist geführt wird. Die Gaststätte gilt demnach als Treffpunkt der rechtsextremen Szene mit Konzerten, Liederabenden und Vorträgen. (dpa)