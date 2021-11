Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat gemeinsam mit dem Chef der italienischen Lega-Partei, Matteo Salvini, einen Gedenkort für im Zweiten Weltkrieg gefallene brasilianische Soldaten in der Toskana besucht. Die beiden rechtsradikalen Politiker trafen sich am Dienstag anlässlich von Allerseelen an der Gedenkstätte in Pistoia. Weder der Bürgermeister von Pistoia noch der Präsident der Region Toskana nahmen an dem Treffen teil.

Der Bischof von Pistoia sagte die für diesen Tag an dem Gedenkort vorgesehene Messe ab. Die Diözese erinnerte in einer Mitteilung daran, dass „institutionelle, politische oder persönliche Begegnungen“ an anderen Orten und zu anderen Zeiten stattfinden müssten, „die nichts mit diesem Moment des feierlichen Gedenkens zu tun haben“. Salvini wies dies als „unverständliche Polemik“ zurück. „Die Ehrung der Toten sollte außerhalb jeder politischen Kontroverse stehen“, erklärte er.

Bolsonaro war am Wochenende zum G20-Gipfel nach Rom gereist. Statt wie die meisten seiner Kollegen im Anschluss zur Weltklimakonferenz COP26 nach Glasgow weiterzureisen, begab er sich am Montag in die norditalienische Gemeinde Anguillara Veneta, um die Ehrenbürgerschaft zu erhalten. Bolsonaros Vorfahren stammen aus dem Ort. (AFP)