Er sei der Auserwählte, sagt US-Präsident Donald Trump am Mittwoch vor JournalistInnen in Washington, um es mit China aufzunehmen. Dabei schaut er in den Himmel und breitet die Arme aus.

"Jemand musste es machen", so Trump und fügt hinzu, die USA würden wahrscheinlich ein Handelsabkommen mit der Volksrepublik schließen.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Sein Leben wäre einfacher, hätte er China weiter die USA abzocken lassen, sagt der US-Präsident weiter.

Seit Monaten überziehen sich beide Länder gegenseitig mit Strafzöllen auf Waren im dreistelligen Milliardenwert.

Mehr zum Thema US-Präsident streicht Dänemark-Besuch Trumps Interesse an Grönland hat einen ernsten Hintergrund

In derselben Pressekonferenz attackierte Trump die Äußerung der dänischen Ministerpräsidentin. Mette Frederiksen hatte seinen Vorstoß Grönland kaufen zu wollen als "absurd" bezeichnet. Daraufhin sagte Trump seinen Besuch in Dänemark ab und bezeichnete Frederiksens Ausdruck als "nasty" (scheußlich, eklig).